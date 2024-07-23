谷歌「椰樹」搜尋量激增 原來是賀錦麗媽媽說過的1句話

副總統賀錦麗。（美聯社）

拜登 總統宣布退選，外界看好副總統賀錦麗 接棒，連帶讓這位副手的一言一行受到關注，尤其支持者經常使用椰子樹符號代表賀錦麗，原來是和賀錦麗母親說過的話有關。

根據國會山莊報(The Hill)報導，拜登總統宣布退選，外界看好副總統賀錦麗代表民主黨 與前總統川普角逐總統大位，支持者紛紛表態。

科羅拉多州民主黨籍州長波利斯(Jared Polis)在社交平台X發布表情符號表達支持。還有夏威夷州民主黨籍聯邦參議員夏茨(Brian Schatz)也上傳個人爬樹、採椰子的照片：「副總統，我們準備好全力支持。」

“You think you just fell out of a coconut tree?” pic.twitter.com/X9wIjQPWML — James Jinnette (@james_jinnette1) 2024年7月22日

ITS HAPPENING COCONUT TREE NATION LETS GOOOO pic.twitter.com/bl1KIYQuWD — rasmus (@rasmusbravado) 2024年7月21日

還有親民主黨政治行動委員會、墮胎權益組織EMILY's List也在官網加入椰子和棕櫚樹的表情符號，力挺賀錦麗，而且谷歌(Google)統計近日有關「椰子樹」的網路搜尋數量激增。

報導指出，賀錦麗與椰子樹的淵源要回溯一年多前，當時她出席西語裔教育領導人的宣誓就職儀式，在致詞時提及母親一段軼事。

當時賀錦麗強調：「我們沒有人一輩子活在筒倉內。」並引述母親說過的話：「我媽媽以前教訓孩子時總會說：『我不知道你們這些年輕人到底怎麼回事，你們以為自己是從椰子樹上掉下來的嗎？』，你們是活在現在和過去生活發生過的一切當中。」

根據報導，2020年才剛當選加州聯邦參議員的賀錦麗就爭取民主黨黨內總統提名，當時網路出現一群特定支持者(俗稱K-Hive或#KHive)在社群平台加上蜜蜂表情符號，每逢賀錦麗遭受抨擊或嘲笑，這群鐵粉就會「蜂擁而至」為她辯護。