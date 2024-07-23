紐時分析：賀錦麗出馬有機會嗎 民主黨6個希望與風險

民主黨改推副總統賀錦麗角逐白宮大位，是希望也是挑戰。(路透)

迅速改推原本拜登 總統的副手賀錦麗 出馬，2024年大選頓時變成一場106天的短跑競賽。紐約時報22日分析，檢察官出身的賀錦麗將針對川普 重罪展開猛攻，也將檢討川普的年齡因素，不過受到刺激之下的共和黨將全力對抗；時間緊迫雖將使得賀錦麗的任何失誤都被放大檢視，不過時間有限也讓出錯機會因此減少。

報導指出，在這場川普被看好可望勝出的選舉當中，賀錦麗突然成為「終極未知因素」(ultimate X-factor)。從六大面向看來，賀錦麗代表民主黨參選總統，同時帶來希望與風險：

年齡問題獲得翻轉

與81歲的拜登相比，59歲的賀錦麗沒有老邁問題。共和黨初選期間，海理(Nikki Haley)便曾警告說，78歲的川普如果勝選，二度執政任內將屆滿80歲。

賀錦麗的副幕僚長威爾森(Erin Wilson)說：「她能讓年齡因素變成川普的不利條件。」

她是前任檢察官，川普是被定罪的重罪犯

曾與賀錦麗共事的同僚表示，賀錦麗將能透過選舉發揮起訴案件的強項，暴露川普的某些弱點。民調顯示，部分選民相信川普的確犯罪，卻仍打算在大選時為川普投下一票。

拜登是「史克蘭頓老喬」(Scranton Joe)，賀錦麗被貼加州自由派標籤

賀錦麗參加2020年民主黨總統初選時，立場比拜登更加左傾，全力支持拜登避免碰觸的全民健保制度「全民聯邦醫療保險」(Medicare for all)提議。

川普團隊已經放話，打算在移民議題對賀錦麗發動攻擊。賀錦麗能否凸顯拜登-賀錦麗政府最受歡迎的政績，同時避開拜登不受歡迎的缺點，是她面臨的考驗。

為民主黨帶來久旱逢甘霖的動力

川普團隊現在必須調整策略，面對一位截然不同的對手，打一場完全不一樣的選戰。賀錦麗有向民主黨基本盤催票的潛力，尤其是過去這陣子感覺遭到疏遠的核心選民，這點是拜登似乎已經不再有能力辦到的。

民主黨力求改變的態度非常明顯，民主黨選舉募款平台「藍色行動」(ActBlue)21日獲得捐款超過6000萬元，創下平台成立以來單日募款第三高的紀錄。

性別因素有助激化民主黨，但同時激化共和黨

民主黨認為2024年大選有機會靠墮胎議題勝出，但拜登極少針對墮胎發言，賀錦麗則曾走訪墮胎診所。

有機會更傑出，但也可能曇花一現

拜登身邊只有少數幕僚，賀錦麗助理同樣寥寥無幾，才剛擔任副總統不久，她的幕僚就大量出走。

曾為賀錦麗工作以及曾為賀錦麗對手的消息人士都說，如果要發表重大演說、在辯論舞台或聽證會上秀出經典金句，賀錦麗能商量的幕僚並不多，她可能因鑽牛角尖或參考範本而發生失誤。