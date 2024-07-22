退選後首現聲 拜登勉團隊續助賀錦麗：她是最棒的

宣布退選不連任的美國總統拜登22日致電德拉瓦州競選總部，替團隊成員加油打氣，並鼓勵他們繼續替賀錦麗助選，「我想說，擁抱她，她是最棒的。」(美聯社)

拜登 總統22日意外現聲，力挺副總統賀錦麗 （Kamala Harris）競選；拜登21日以一封公開信宣布退選決定，人還一直在德拉瓦州隔離，休養新冠確診的病情，拜登22日透過電話連線，致電德拉瓦州競選總部，替團隊成員加油打氣，並鼓勵他們繼續替賀錦麗助選，「我想說，擁抱她，她是最棒的。」

拜登發表超過3分鐘的演說，過程中聲音平穩，沒有咳嗽或不適；他自從17日確診隔離起，多日未現身。

賀錦麗22日前往德拉瓦州競選總部會晤競選團隊成員，宣布競選團隊主席狄倫（Jen O'Malley Dillon）已同意留任繼續拚選戰，第二先生任德龍（Doug Emhoff）陪同賀錦麗現身，這也是賀錦麗宣布角逐今年總統後的首場競選活動。

拜登與賀錦麗接連演說，除鞏固競選團隊信心，平順交接團隊外，兩人也將砲火對準前總統川普 。

拜登說，「川普危害國家。」賀錦麗稱川普為「掠奪者」和「說謊家」，川普一旦重返白宮，就會剝奪婦女的墮胎權。

賀錦麗說，她當過檢察官，看過欺壓婦女的掠奪者、欺騙消費者的詐欺犯，以及為了私利而犯法的騙子，「我知道川普是什麼德性。」

賀錦麗說，這場選舉不只是與川普的較量，更是美國前景的抉擇；打造強大的中產階級是她的施政目標，要捍衛美國的自由，不能走回頭路，她提到墮胎、槍枝暴力和投票權，唯獨沒提移民議題。

賀錦麗說，只要國會通過恢復婦女墮胎權的法案，身為總統的她會立即簽署成案。

拜登除了對團隊發表演說，也在線上聆聽賀錦麗的演講以示支持，拜登告訴賀錦麗說，「我在看著你，孩子，我愛你」，賀錦麗也給予回應。

拜登說，如果他沒確診，今天就會跟大家站在一起，對於大家努力的工作成果感到無比驕傲。

針對周日的退選決定，拜登說，他知道這讓全身心投入選戰的團隊成員大感意外也很難接受，但是「這是該做的對的事。」他自認做了正確決定。

賀錦麗說，聽聞拜登決定如同搭乘雲霄飛車，大家的心情都很複雜；拜登說，選票上的候選人名字換了，但任務沒變，「我哪都不會去，我會和她一起選下去。」拜登說，他會同時肩負起現任總統工作、確保國會通過法案，以及推進選戰等工作。

拜登提到，「我的名字不會出現在選票上，但我會持續全力、全力投入。」他提到自己還有6個月的總統任期，他會盡可能推動外交和內政，降低家庭支出、為槍枝、兒童照護、照顧年長者、處方藥和氣候變遷等議題挺身而出。

拜登說，他會全力促成加薩走廊停火，讓人質平安回家；他會持續重建國際聯盟，因為這對美國安全至關重要。