CNN分析：黨內不太可能有人出面挑戰賀錦麗 她選副手有「兩個方向」

副總統賀錦麗。（美聯社）

總統拜登21日宣布退選，表態支持副總統賀錦麗 出戰共和黨候選人、前總統川普。CNN資深政治分析師布朗斯坦（Ron Brownstein）表示，已表態支持賀錦麗的州長和參議員「陣容強大」，他認為民主黨 不太可能出現候選人提名戰。

布朗斯坦說，賀錦麗挑選副手有兩個方向：選擇來自搖擺州 的白人男性達成平衡，或者雙倍押注特定族群。

布朗斯坦說：「民主黨剛度過一段非常痛苦的時期。他們勸退自己尊敬的總統，他們原本認為總統會比預期的還要成功，但其中大多數人開始覺得她無法打贏選戰，並對提名他連任四年感到不舒服。經歷這些過程後，很難想像有人能欣然進行第二次全面戰鬥試圖打敗賀錦麗，特別是那些最有機會挑戰賀錦麗的人選，如密西根州州長魏美桂和加州州長紐森，都已表態不會和賀錦麗相爭。」

至於賀錦麗如何選擇副手，布朗斯坦則說她有兩條路線，平衡競選組合或雙倍押注特定族群。

布朗斯坦表示，「最傳統的做法是選搖擺州白人男性民選官員，以平衡競選組合」，人選包括賓州州長夏皮洛、亞歷桑納州聯邦參議員凱利（Mark Kelly）和北卡州州長庫柏（Roy Cooper）。夏皮洛已表態支持賀錦麗。

布朗斯坦也說，賀錦麗也可選魏美桂擔任副手，「創造高風險但潛在高回報的全女性候選人組合」。