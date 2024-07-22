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民主黨衝刺…拜登陣營已讓賀錦麗動用9600萬元資金

拜登退選後 賀錦麗也不容小覷 川普交易的熱度恐降溫

編譯陳律安／綜合外電
拜登退選，川普交易的熱度可能降溫。（路透）
拜登退選，川普交易的熱度可能降溫。（路透）

在總統拜登退出總統大選、改為支持副總統賀錦麗出戰後，川普交易的熱度可能隨之下滑；也有專家認為，賀錦麗並不是省油的燈，川普並非篤定勝選。

CNBC先前報導，華爾街認為，川普勝選後可能減稅和放寬監管，有利於股市，但他調升關稅的政策，可能壓抑綠能類股；有些經濟學家還認為調高關稅會提高通膨。

Pepperstone資深研究策略師布朗說，在拜登彆腳的辯論表現後，黨內逼宮聲浪四起，退選是意料之中。他預估，鑒於選戰注入新的不確定性，提高各類資產的波動性，在部分川普交易的熱度降溫之際，美元可能走貶；他也認為，民主黨勝選的機率已些微提高。

布朗預估，美股行情短期內將下跌，但拉回將成為中期的買點，因聯準會（Fed）還是有望降息，美國經濟和企業獲利仍保有韌性。

Quantum Strategy總裁羅奇說，民主黨可能提名賀錦麗上陣，因為這時撤換她，會對既有的募款帶來更大的紛擾。但他也認為，賀錦麗獲得提名，川普二進白宮的機率隨之提高，但壓低共和黨奪得參眾兩院的機率。

相形下，Signum Global Policy創辦人和執行長梅爾斯則抱持不同看法，他說賀錦麗的參戰，使選戰迎來全新局面，「這是背後有高度團結和熱情支持的候選人，她將觸動女性、年輕人、黑人選民...我認為人們小看了她」。他說，市場要認定川普勝選言之過早，賀錦麗將讓川普嘗到苦頭。

梅爾斯也認為，川普交易在短期內將承受風險，而賀錦麗將挾帶龐大聲勢，於8月19日民主黨全代會上獲得提名並宣布副手人選，屆時民調數字有望一舉超越川普。

川普 賀錦麗 民主黨

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