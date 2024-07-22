2024年美選高潮迭起 拜登退選後民主黨可能發展一次看

總統拜登21日宣布退選，並且表態支持賀錦麗參選。圖為拜登與賀錦麗5月29日赴賓州費城的吉拉德學院出席選舉造勢。資料照片。（歐新社）

美國總統大選高潮迭起，繼拜登 在首場電視辯論翻車後，民主黨 掀起退選呼聲；而共和黨共主、前總統川普近日才躲過行刺，隨後正式獲得黨提名參選。數星期來飽受壓力仍堅持參選的拜登，21日拋出退選震撼彈，並且宣布支持副手賀錦麗 角逐白宮大位。然而，民主黨初選已經鎖定提名拜登，現在他的決定牽一髮而動全身，民主黨下一步將如何發展？

2024年美國總統大選重要時程

共和黨與民主黨已在今年1月至6月完成黨內初選，川普與拜登均取得黨內代表的壓倒性支持；

6月27日，首場總統電視辯論登場，拜登表現不佳引發黨內施壓退選；

7月13日，川普賓州遇刺；

7月15日至18日，共和黨舉行全國代表大會正式提名正、副總統候選人川普與范斯；

7月21日，拜登拋出退選震撼彈，表態支持副總統賀錦麗參選；

8月19日至8月22日，民主黨將舉行全國代表大會正式提名總統候選人；

9月10日，美國廣播公司（ABC）將主辦第二場辯論

11月5日，選舉日正式登場

賀錦麗取得拜登支持，是否自動成為民主黨提名人？

賀錦麗是否正式獲民主黨提名，現仍有一些程序問題需解決，民主黨全代會的規則委員會，也就是民主黨內決定下屆總統提名人日期及辦法的單位，已在美東時間21日晚間宣布，該會將在24日下午2時召開會議。

拜登可以將初選代表人票「轉讓」給賀錦麗嗎？

拜登已經在年初贏得幾乎所有州的初選與黨團會議，取得至少3896名代表支持，唯獨沒拿下美屬薩摩亞。

根據民主黨內現行規定，拜登不可以將已獲得的黨代表支持轉給任何其他候選人。不過拜登退選後的背書勢必會有政治影響力。

哪些民主黨人支持賀錦麗？

華郵統計，民主黨內共263名國會議員與23名州長，其中有已178人表態支持賀錦麗、108人並未表達立場。

原先被視為可能角逐提名的加州州長紐森（Gavin Newsom）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）與密西根州州長魏美桂（Gretchen Whitmer）均已聲明支持賀錦麗。

賀錦麗副手人選名單？

賀錦麗出身加州且是女性，因此副手人選很可能過濾背景相似的人選，比如加州州長紐森和密西根州長魏美桂都可能被剔除，事實上兩人也已經表態支持賀錦麗參選總統。

對此，政治新聞網Politico報導，部分民主黨人建議賓州州長夏皮洛，也有知情人士透說肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）與北卡羅萊納州長庫柏（Roy Cooper）均在討論之列，還有一名親近白宮的民主黨策略專家透露，參議員凱利（Mark Kelly）也可望出線。

拜登的競選資金將如何處理？

拜登競選團隊的銀行帳戶，截至5月底有9100萬美元，截至6月底有9600萬美元，但競選財務法專家對這筆錢是否容易轉手，意見分歧。

國會山報指出，許多專家認為由於賀錦麗也在競選文件上，如果她參選，這筆錢可能會轉給她，且相對於其他可能的提名人較不困難。

不過路透引述一名法律教授指出，如果資金直接轉給賀錦麗，共和黨很可能提出控訴，因為準確來說，賀錦麗還不算「正式總統提名人」。

除了共和黨與民主黨提名總統參選人外，還有哪些獨立參選人？

出身傳奇政治世家甘迺迪家族的小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）以獨立參選人身分角逐大選；2012年、2016年兩度參選總統的醫師吉兒斯坦（Jill Stein），此次再度代表綠黨（Green Party ）出馬，她在2016年選舉她獲得145萬票，約占普選票的1.07%。