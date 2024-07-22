毅然決定退出連任競選 世界多國領袖推崇拜登治績

總統拜登。（路透）

歐洲多國、日本、澳洲 多國領袖21日發表聲明，盛讚拜登 的治績，還有不再競選連任的決定。波蘭總理圖斯克(Donald Tusk)表示，拜登迄今任內做出很多困難決定，如今美國及世界變得較安全，民主體制更堅強，他做出或許是一生最困難的退選決定，其實符合本心、初衷。

華爾街日報(WSJ)報導，其他國家領袖，如愛爾蘭總理哈里斯(Simon Harris)都呼應圖斯克在X平台的貼文。英國首相施凱爾(Keir Starmer)也在同一平台貼文表示，拜登退選的決定，一如其輝煌的從政生涯一切決定，完全是因為他相信，那麼做對美國人民最好。

德國 總理蕭茲感謝拜登，表示跨大西洋合作密切、北約組織(NATO)強大，對德國來說，美國是良好可靠的夥伴；拜登決定不競選連任下去值得尊敬。

日本首相岸田文雄表示，他相信拜登的判斷，是認為那麼做，對政治最好。

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)表示，拜登總統是澳洲的益友，增進印太地區的安全，出力提升美澳經濟關係，另外，拜登支持民主、人權；他决定退出連任選舉，與他從政一生相符一致，不以個人為最優先，而是認為國家至上。