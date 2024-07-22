我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手機話費「吃到飽」加州人每年多花245億

微軟大當機第3天 全美航班仍未恢復 有人飛機3度被取消

紐森到夏皮洛 都被點名 可能副手又有誰

編譯陳韻涵／綜合報導
賀錦麗居住的海軍天文台地區，外面已經豎起支持賀錦錦競選2024總統的看板。具有非裔和亞裔背景的賀錦麗不斷打破政治天花板。（美聯社）
賀錦麗居住的海軍天文台地區，外面已經豎起支持賀錦錦競選2024總統的看板。具有非裔和亞裔背景的賀錦麗不斷打破政治天花板。（美聯社）

拜登總統宣布退選並支持副總統賀錦麗角逐大選，但賀錦麗並非一帆風順，她可能還要面對黨內許多挑戰者，若可出線，賀錦麗的副手人選也將面對一波競逐。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，賀錦麗獲得拜登背書，但到民主黨全國代表大會下月開議前，一切都還有變數。

艾普索斯(Ipsos)本月稍早發布的民調顯示，此次大選若為賀錦麗對上前總統川普，兩人的支持率不相上下，賀錦麗42%，川普43%；該此民調訪問全美1070名登記選民，誤差區間正負3.5%個百分點，而拜登對川普的支持率則各為40%。

有線電視新聞網(CNN)7月第一周訪問1274名登記選民，結果顯示賀錦麗對川普的支持率為45%對47%，而拜登對川普的支持率則為43%對49%，誤差區間正負3.5%個百分點。

綜合美國之音及法新社等媒體報導，被點名的競爭人選包括：

紐森

加州州長紐森(Gavin Newsom)在婦女權利、移民和經濟等多項國家議題上，一直是堅定的民主黨人。在艾普索斯假設性民調中，紐森的支持率為39%，川普則為42%；而在CNN民調中，紐森的支持率為43%，川普則為48%。

拜登宣布退選後，紐森在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文讚賞拜登是「非凡、創造歷史的總統」，「將以最有影響總統之一，名留青史」，但並未表明他是否想成為提名人。

米雪兒‧歐巴馬

前第一夫人米雪兒‧歐巴馬多次表示，她沒興趣參選總統，但每次大選，她都會被視為潛在的候選人。選民對米雪兒顯然不這麼認為，艾普索斯民調顯示，米雪兒‧歐巴馬若對上川普(39%)，會以50%的支持率領先。

魏美桂

密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)常被視為民主黨未來的潛在領袖之一，她來自競爭激烈的密西根州，且擔任拜登競選團隊的聯合主席。

2022年勝選連任的魏美桂被視為民主黨2028年總統候選人的潛在人選，她攻訐川普等共和黨批評者，尤其是那些批評她新冠肺炎疫情政策的對象。

艾普索斯民調顯示，魏美桂若對上川普(41%)，會以36%落後；CNN民調顯示，魏美桂會以42%的支持率落後川普的47%。

夏皮洛

51歲的賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）領導的賓州是11月大選最大的搖擺州。2022年11月，夏皮羅以壓倒性方式勝過保守派對手，於2023年1月出任賓州州長，之前他曾兩次獲選為賓州檢察長。若夏皮洛爭取不到總統提名，也被視為賀錦麗的副手人選。

夏皮羅擅長演說，且是一名公開的中間派人士，這些特質或許有助他出線。夏皮羅21日發表聲明感謝拜登的領導，但並未表態支持賀錦麗。

其他被點名的副手人選還包括新澤西州州墨菲、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）等。

川普 賀錦麗 拜登

上一則

拜登甫退選 共和黨人砲口立即轉向賀錦麗

下一則

拜登突然宣布退選…助理不知情 前一刻才獲通知

延伸閱讀

賀錦麗團隊迅速動員 準備攻擊「78歲川普太老了」

賀錦麗團隊迅速動員 準備攻擊「78歲川普太老了」
川普嘲笑拜登「隔天醒來忘記退選」沒臉見人才謊稱確診

川普嘲笑拜登「隔天醒來忘記退選」沒臉見人才謊稱確診
賀錦麗有望代表民主黨參選 已與3位可能副手通電話

賀錦麗有望代表民主黨參選 已與3位可能副手通電話
親手粉碎連任夢才睡：拜登閃電退選關鍵 2位心腹推了一把

親手粉碎連任夢才睡：拜登閃電退選關鍵 2位心腹推了一把

熱門新聞

拜登總統。(路透)

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

2024-07-21 14:47
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
FBI尚未釐清涉嫌行刺川普之槍手庫克斯（如圖）的犯案動機，已在其住家車內發現爆裂物，槍械屬於其父親。(美聯社)

FBI破解手機獲2600條線索 20歲男拿父親槍枝行刺川普

2024-07-14 20:29
前總統川普(中)遇襲後，仍振臂握拳向支持者致意。(美聯社)

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

2024-07-15 13:12

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求
4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表