紐森到夏皮洛 都被點名 可能副手又有誰

賀錦麗居住的海軍天文台地區，外面已經豎起支持賀錦錦競選2024總統的看板。具有非裔和亞裔背景的賀錦麗不斷打破政治天花板。（美聯社）

拜登 總統宣布退選並支持副總統賀錦麗 角逐大選，但賀錦麗並非一帆風順，她可能還要面對黨內許多挑戰者，若可出線，賀錦麗的副手人選也將面對一波競逐。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，賀錦麗獲得拜登背書，但到民主黨全國代表大會下月開議前，一切都還有變數。

艾普索斯(Ipsos)本月稍早發布的民調顯示，此次大選若為賀錦麗對上前總統川普 ，兩人的支持率不相上下，賀錦麗42%，川普43%；該此民調訪問全美1070名登記選民，誤差區間正負3.5%個百分點，而拜登對川普的支持率則各為40%。

有線電視新聞網(CNN)7月第一周訪問1274名登記選民，結果顯示賀錦麗對川普的支持率為45%對47%，而拜登對川普的支持率則為43%對49%，誤差區間正負3.5%個百分點。

綜合美國之音及法新社等媒體報導，被點名的競爭人選包括：

紐森

加州州長紐森(Gavin Newsom)在婦女權利、移民和經濟等多項國家議題上，一直是堅定的民主黨人。在艾普索斯假設性民調中，紐森的支持率為39%，川普則為42%；而在CNN民調中，紐森的支持率為43%，川普則為48%。

拜登宣布退選後，紐森在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文讚賞拜登是「非凡、創造歷史的總統」，「將以最有影響總統之一，名留青史」，但並未表明他是否想成為提名人。

米雪兒‧歐巴馬

前第一夫人米雪兒‧歐巴馬多次表示，她沒興趣參選總統，但每次大選，她都會被視為潛在的候選人。選民對米雪兒顯然不這麼認為，艾普索斯民調顯示，米雪兒‧歐巴馬若對上川普(39%)，會以50%的支持率領先。

魏美桂

密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)常被視為民主黨未來的潛在領袖之一，她來自競爭激烈的密西根州，且擔任拜登競選團隊的聯合主席。

2022年勝選連任的魏美桂被視為民主黨2028年總統候選人的潛在人選，她攻訐川普等共和黨批評者，尤其是那些批評她新冠肺炎疫情政策的對象。

艾普索斯民調顯示，魏美桂若對上川普(41%)，會以36%落後；CNN民調顯示，魏美桂會以42%的支持率落後川普的47%。

夏皮洛

51歲的賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro）領導的賓州是11月大選最大的搖擺州。2022年11月，夏皮羅以壓倒性方式勝過保守派對手，於2023年1月出任賓州州長，之前他曾兩次獲選為賓州檢察長。若夏皮洛爭取不到總統提名，也被視為賀錦麗的副手人選。

夏皮羅擅長演說，且是一名公開的中間派人士，這些特質或許有助他出線。夏皮羅21日發表聲明感謝拜登的領導，但並未表態支持賀錦麗。

其他被點名的副手人選還包括新澤西州州墨菲、肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）等。