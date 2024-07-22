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歐巴馬、裴洛西等要角稱讚拜登 未提賀錦麗

記者張聲肇／綜合報導
歐巴馬被視為勸退拜登的主要力量，他發表長文肯定拜登，但未提是否支持賀錦麗。（美聯社）
歐巴馬被視為勸退拜登的主要力量，他發表長文肯定拜登，但未提是否支持賀錦麗。（美聯社）

民主黨國會議員紛紛讚美拜登犧牲奉獻，無私為黨為國，也像柯林頓夫婦一樣，力挺副總統賀錦麗出戰川普；但歐巴馬和前議長裴洛西在讚辭中，都沒提及賀錦麗。賀錦麗能否順利出線，恐怕還需要黨內折衝。

表態支持賀錦麗的民主黨最高層是接班順序第三位的參議院臨時議長莫瑞(Patty Murray-華盛頓州)。莫瑞說，「我們必須打敗川普。我知道賀錦麗能贏過他。要將川普依法起訴、拯救美國民主、領導恢復墮胎權的奮鬥、建立勞苦人民為主而非億萬富翁為主的經濟，這位女性領導人是最佳人選。」

影響力強大的裴洛西最近跟加州黨團同志說，拜登如果不選，最好舉行公開公正的初選，展現民主黨的競爭力，不一定非要尊重退選人的意願，替「欽定」人選「加冕」不可。

裴洛西身邊的人說，她目前把精力用來表彰拜登的功績，繼任人選的問題暫不想談。不過，拜登自己希望副手接任的態勢明朗後，替賀錦麗集氣加油之聲不絕於耳。

國會兩大次級團體--黑人黨團和中間派的新民主黨人(New Democrats)黨團--立即表態支持賀錦麗。進步派議員，包括左派「小組」成員如明尼蘇達州的歐瑪(Ilhan Omar)，也都表示力挺賀錦麗。

不過，都是紐約州選出的參議院民主黨團領袖舒默和眾議院領袖傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)在讚揚拜登無私為國的聲明中，都沒提到賀錦麗。

德州選出的眾議員道吉特(Lloyd Doggett)說，雖然賀錦麗是很被看好的候選人，「我們應該開放競爭，讓所有有意出戰的有才之士」接受民意的檢驗。

同為德州選出的眾議員克若奇特(Jasmine Crockett)不滿這些逼拜登讓賢的「天才」，到如今還要製造「黨內分裂」，說有本事就找出比賀錦麗更合適的人來，「拜登從來不是問題......民主黨人自己才是。」

麻州參議員華倫說，真正愛國的拜登可以讓賢，「我們更應該加緊團結。」

前總統歐巴馬（左）和柯林頓（右）都發表聲明肯定拜登（中）退選的決定，但歐巴馬未表...
前總統歐巴馬（左）和柯林頓（右）都發表聲明肯定拜登（中）退選的決定，但歐巴馬未表態支持賀錦麗，引人關注。（路透）

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