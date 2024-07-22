拜登退選幾小時內 賀陣營急電黨代表拉票

拜登支持賀錦麗成為民主黨的提名人。(路透)

拜登 總統21日宣布退出2024年連任選舉，讓政壇陷入未知領域，例如民主黨 初選的黨代表、新候選人如何產生、競選經費如何轉移，都有待解決。

路透(Reuters)21日報導，拜登宣布支持副總統賀錦麗 成為民主黨的提名人。

黨代表票 如何處理

智庫布魯金斯研究所資深學人卡馬爾克(Elaine Kamarck)、法學專家及民主黨黨職人員談到拜登宣布退選後，他在初選時由50州及美屬各領地取得的近4000張黨代表票讓如何處理。那些黨代表本該在8月19到22日舉行的民主黨全國代表大會上，正式提名拜登成為黨的總統提名人，但民主黨規並未約束或強迫他們一定要那麼做。黨代表可以出於自己良心投票，意味他們可以投給其他人。

拜登退選，效果上就「釋出」他的黨代表，可能引發其他民主黨候選人爭奪，想成為黨的提名人。

消息人士指出，拜登宣布退選幾個小時內，賀錦麗的盟友便打電話給黨代表及各州黨部主席，爭取他們的支持。

拜登退選，誰能取而代之？有幾人可能出馬角逐。賀錦麗目前暫居榜首，但她自有一堆麻煩。她出任副總統一開始，表現顛簸，民調數據並不好。憲法規定總統去世或不能視事，由副總統出任總統，但並未介入政黨內部挑選提名人的程序。

因為賀錦麗目前尚未定於一尊，可能還會面臨黨內其他人選的挑戰，例如媒體點名的加州州長紐森(Gavin Newsom)、密西根州長魏美桂(Gretchen Whitmer)、肯塔基州長貝席爾(Andy Beshear)、伊利諾州長普里茨克(J.B. Pritzker)都被提出來，認為可以取而代之。直到目前他們都還支持拜登，賣力為他輔選；魏美桂還表示她力挺賀錦麗。

民主黨將採開放方式

民主黨接下來將採取開放方式，供黨內重量級人士角逐總統提名人。「選舉百科」(Ballotpedia)指出，據估民主黨2024年約有4672位黨代表，其3933人為已保證投誰的黨代表，另739人稱為「超級黨代表」(superdelegate)，後者是資深黨員。

要取得黨提名，候選人要取得多數黨代表票，也就是得票比其他候選人總合起來還要多。賀錦麗的盟友目前就致力於此，想爭取1969張黨代表票，避免出現競爭。

競選經費 如何轉移

拜登、賀錦麗陣營直到5月底籌到9100萬元的捐款；選戰獻金法專家對這筆資金能否輕易轉移看法不一。報導稱，原來的拜登賀錦麗團隊，已向政府申報改名為賀錦麗競選總統的名義，繼續對外募款。很多專家認為，她如果成為總統提名人，這筆錢可以轉移過去，但也有人在辯論，拜登要不要先正式接受民主黨提名，再轉移資金。