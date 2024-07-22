賀錦麗團隊迅速動員 準備攻擊「78歲川普太老了」

賀錦麗極有可能成為民主黨總統候選人，她的白宮代理幕僚長威爾森說，賀錦麗將把川普的年紀當作選戰的議題之一。(美聯社)

紐約時報報導，總統拜登 宣布退出2024總統大選後，他支持接手民主黨 總統候選人的現任副總統賀錦麗 的團隊已迅速動員，賀錦麗的白宮代理幕僚長威爾森（Erin Wilson）說，賀錦麗將把川普的78歲年紀當作選戰議題之一。

59歲賀錦麗是否正式獲民主黨提名，現仍有一些程序問題需解決，民主黨全代會的規則委員會，也就是民主黨內決定下屆總統提名人日期及辦法的單位，已在美東時間21日晚間宣布，該會將在24日下午2時召開會議。

目前一些在州級初選中按投票結果支持拜登作為2024總統選候選人的州，已陸續聯絡黨代表，要求他們改支持賀錦麗。例如加州民主黨主席希克斯（Rusty Hicks），已向黨代表發出電郵，要求代表提供授權簽名，同意公開支持賀錦麗。

拜登陣營在社群媒體X上用來發布訊息及回應各種攻擊的帳號，原名「拜登總部」，現已更名為「賀錦麗總部」。

而賀錦麗的白宮代理幕僚長威爾森，在與支持團體「與非裔女性共贏」（Win With Black Women）通電話時說，賀錦麗將把川普的年紀，列為接下來選戰的議題之一。威爾森說，賀錦麗曾擔任檢察官，此角色跟川普現在被控犯下聯邦重罪形成鮮明對比，「她可以把年紀和適任問題作為川普的不利條件」。