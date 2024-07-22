賀錦麗團隊迅速動員 準備攻擊「78歲川普太老了」
紐約時報報導，總統拜登宣布退出2024總統大選後，他支持接手民主黨總統候選人的現任副總統賀錦麗的團隊已迅速動員，賀錦麗的白宮代理幕僚長威爾森（Erin Wilson）說，賀錦麗將把川普的78歲年紀當作選戰議題之一。
59歲賀錦麗是否正式獲民主黨提名，現仍有一些程序問題需解決，民主黨全代會的規則委員會，也就是民主黨內決定下屆總統提名人日期及辦法的單位，已在美東時間21日晚間宣布，該會將在24日下午2時召開會議。
目前一些在州級初選中按投票結果支持拜登作為2024總統選候選人的州，已陸續聯絡黨代表，要求他們改支持賀錦麗。例如加州民主黨主席希克斯（Rusty Hicks），已向黨代表發出電郵，要求代表提供授權簽名，同意公開支持賀錦麗。
拜登陣營在社群媒體X上用來發布訊息及回應各種攻擊的帳號，原名「拜登總部」，現已更名為「賀錦麗總部」。
而賀錦麗的白宮代理幕僚長威爾森，在與支持團體「與非裔女性共贏」（Win With Black Women）通電話時說，賀錦麗將把川普的年紀，列為接下來選戰的議題之一。威爾森說，賀錦麗曾擔任檢察官，此角色跟川普現在被控犯下聯邦重罪形成鮮明對比，「她可以把年紀和適任問題作為川普的不利條件」。
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