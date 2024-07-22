我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手機話費「吃到飽」加州人每年多花245億

微軟大當機第3天 全美航班仍未恢復 有人飛機3度被取消

拜登突然宣布退選…助理不知情 前一刻才獲通知

編譯盧炯燊／綜合報導
拜登總統（左）決定退選，結束50年公職生涯，可說是第一家庭極為艱困的一天。圖右為第一夫人吉兒。(美聯社)
拜登總統（左）決定退選，結束50年公職生涯，可說是第一家庭極為艱困的一天。圖右為第一夫人吉兒。(美聯社)

總統拜登宣布退選是意料也是意外，連核心幕僚也是在他宣布前一刻才獲通知。

熟知內情的消息人士透露，拜登直到20日晚上開始改變競選心意，21日下午1時45分，在退選聲明前一刻突然告知高階幕僚有關決定，當場讓許多白宮幕僚感到措手不及，好幾人甚至表示震驚。因為就在數小時前，拜登競選團隊還在否認關於拜登考慮退選報導的同時，仍繼續全力催票。

據稱拜登對民主黨籍前眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)尤其感到惱火，拜登的顧問認為是她煽動對拜登逼宮，施壓要他退選。消息指，裴洛西告知拜登，民調顯示他無法擊敗共和黨候選人川普，若繼續尋求連任，只會影響民主黨11月贏得眾議院的機會。

知情人士稱，拜登過去幾天仍在與高級幕僚磋商，試圖找出11月獲勝之道。儘管愈來愈證據表明民主黨及選民對他的支持持續減少，但他仍堅信自己是擊敗川普的最佳候選人，

在公開場合及私下，拜登多次向與幕僚及助手說，自己從政多年多次被低估，因此要在競選及最終取得勝利來證明反對他的人是錯的。

但知情人士又說，正在德拉瓦州雷荷勃斯灘(Rehoboth Beach)家中，因感染新冠而自我隔離的拜登，在20日晚上接受連任無望的事實，並向一小群最親密的核心幕僚露出口風，表示願意接受另一種結局。

知情人士稱，當時在場的核心人物，包括高級顧問唐尼隆(Mike Donilon)、現任總統願問芮契提(Steve Ricchetti)、副幕僚長陶瑪西尼(Annie Tomasini)及第一夫人吉兒(Jill Biden)的高級顧問伯諾(Anthony Bernal)，他們在收到拜登口風後開始研究退選。

到了21日，拜登先是致電通知副總統賀錦麗、白宮幕僚長齊安茲(Jeff Zients)、競選辦主任狄倫(Jen O'Malley Dillon)等，之後再與白宮其他顧問舉行電話會議通知有關決定，不少人還感到震驚之餘，決定退選的推文就公布了。

拜登 白宮 民主黨

上一則

紐森到夏皮洛 都被點名 可能副手又有誰

下一則

歐巴馬、裴洛西等要角稱讚拜登 未提賀錦麗

延伸閱讀

川普嘲笑拜登「隔天醒來忘記退選」沒臉見人才謊稱確診

川普嘲笑拜登「隔天醒來忘記退選」沒臉見人才謊稱確診
親手粉碎連任夢才睡：拜登閃電退選關鍵 2位心腹推了一把

親手粉碎連任夢才睡：拜登閃電退選關鍵 2位心腹推了一把
拜登宣布退選 民主黨1天進帳4670萬元捐款

拜登宣布退選 民主黨1天進帳4670萬元捐款
拜登宣布退選 學者：民主黨進入國會保衛戰

拜登宣布退選 學者：民主黨進入國會保衛戰

熱門新聞

拜登總統。(路透)

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

2024-07-21 14:47
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
FBI尚未釐清涉嫌行刺川普之槍手庫克斯（如圖）的犯案動機，已在其住家車內發現爆裂物，槍械屬於其父親。(美聯社)

FBI破解手機獲2600條線索 20歲男拿父親槍枝行刺川普

2024-07-14 20:29
前總統川普(中)遇襲後，仍振臂握拳向支持者致意。(美聯社)

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

2024-07-15 13:12

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求
新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國