拜登突然宣布退選…助理不知情 前一刻才獲通知

拜登總統（左）決定退選，結束50年公職生涯，可說是第一家庭極為艱困的一天。圖右為第一夫人吉兒。(美聯社)

總統拜登 宣布退選是意料也是意外，連核心幕僚也是在他宣布前一刻才獲通知。

熟知內情的消息人士透露，拜登直到20日晚上開始改變競選心意，21日下午1時45分，在退選聲明前一刻突然告知高階幕僚有關決定，當場讓許多白宮 幕僚感到措手不及，好幾人甚至表示震驚。因為就在數小時前，拜登競選團隊還在否認關於拜登考慮退選報導的同時，仍繼續全力催票。

據稱拜登對民主黨 籍前眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)尤其感到惱火，拜登的顧問認為是她煽動對拜登逼宮，施壓要他退選。消息指，裴洛西告知拜登，民調顯示他無法擊敗共和黨候選人川普，若繼續尋求連任，只會影響民主黨11月贏得眾議院的機會。

知情人士稱，拜登過去幾天仍在與高級幕僚磋商，試圖找出11月獲勝之道。儘管愈來愈證據表明民主黨及選民對他的支持持續減少，但他仍堅信自己是擊敗川普的最佳候選人，

在公開場合及私下，拜登多次向與幕僚及助手說，自己從政多年多次被低估，因此要在競選及最終取得勝利來證明反對他的人是錯的。

但知情人士又說，正在德拉瓦州雷荷勃斯灘(Rehoboth Beach)家中，因感染新冠而自我隔離的拜登，在20日晚上接受連任無望的事實，並向一小群最親密的核心幕僚露出口風，表示願意接受另一種結局。

知情人士稱，當時在場的核心人物，包括高級顧問唐尼隆(Mike Donilon)、現任總統願問芮契提(Steve Ricchetti)、副幕僚長陶瑪西尼(Annie Tomasini)及第一夫人吉兒(Jill Biden)的高級顧問伯諾(Anthony Bernal)，他們在收到拜登口風後開始研究退選。

到了21日，拜登先是致電通知副總統賀錦麗、白宮幕僚長齊安茲(Jeff Zients)、競選辦主任狄倫(Jen O'Malley Dillon)等，之後再與白宮其他顧問舉行電話會議通知有關決定，不少人還感到震驚之餘，決定退選的推文就公布了。