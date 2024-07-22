我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手機話費「吃到飽」加州人每年多花245億

微軟大當機第3天 全美航班仍未恢復 有人飛機3度被取消

從川普遇刺 到拜登確診又退選 驚奇8天改變2024

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
拜登總統、前總統川普。(美聯社)
拜登總統、前總統川普。(美聯社)

如果說一個星期在政界來說已經是很長的時間了，那過去8天的美國總統選戰，必定是一場史詩般的戲劇。

拜登21日做出退選的驚人決定，為從川普遇刺事件開始的一周畫上句點。法新社整理本周事件時間軸如下：

13日：川普險遭暗殺

共和黨候選人川普在賓州造勢大會遭遇暗殺，大難不死。當特勤局人員匆忙護他下台時，這位右耳見血的候選人不屈服地握拳振臂，照片刊出後讓支持者士氣大振。

15日：共和黨全國代表大會開始

川普現身共和黨全國代表大會（Republican National Convention），宣布副總統搭檔人選是俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）。

17日：拜登壓力山大

6月27日與川普辯論表現奇差後，拜登支持率持續下滑，民主黨人憂心拜登81歲的高齡，也愈來愈懷疑他能否擊敗川普，再當4年總統。

民主黨眾議員謝安達（Adam Schiff）等黨內人士敦促拜登退選，他們盛讚拜登，但表示「我們的國家正站在十字路口」。

拜登確診COVID，被迫取消競選活動，回到德拉瓦州家中養病。他在當天發布的訪問中表示，如果出現「健康狀況」，可能重新考慮競選。

18日：民主黨黨內支持力道減弱

民主黨黨內出現支持力道減弱的新跡象：前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）據說告訴眾院民主黨人，拜登可能很快就會被勸退。

據報導，曾是拜登老闆的前總統歐巴馬告訴盟友，拜登應該認真考慮能不能再選下去。

另一方面，拜登在密爾瓦基共和黨全國代表大會上接受提名，並向欣喜若狂的人群承諾，他們可以期待11月有「令人難以置信的勝利」。

19日：大賭注

隨著勸退拜登的議員多達25人，拜登再次堅稱會選到底，「賭注很大，選擇很明確。齊心協力，我們一定會贏」。

20日：「民主子彈」

在暗殺未遂後的首次造勢大會上，川普對搖擺州密西根州支持者說：「我為民主挨了子彈。」

他還嘲笑民主黨的領導危機：「他們不知道他們的候選人是誰。」

21日：拜登的重大決定

與民主黨結盟的無黨派參議員曼欽（Joe Manchin）加入敦促拜登退選行列。

美東時間21日下午1時46分，拜登在社群媒體發布令人震驚的聲明，宣布退選。

拜登 民主黨 川普

上一則

倒數107天 拜登宣布退選 呼籲支持賀錦麗

延伸閱讀

親手粉碎連任夢才睡：拜登閃電退選關鍵 2位心腹推了一把

親手粉碎連任夢才睡：拜登閃電退選關鍵 2位心腹推了一把
拜登宣布退選 民主黨1天進帳4670萬元捐款

拜登宣布退選 民主黨1天進帳4670萬元捐款
拜登宣布退選 學者：民主黨進入國會保衛戰

拜登宣布退選 學者：民主黨進入國會保衛戰
「拜下賀上」時代雜誌速推新封面 拜登只剩1隻腳

「拜下賀上」時代雜誌速推新封面 拜登只剩1隻腳

熱門新聞

拜登總統。(路透)

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

2024-07-21 14:47
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
FBI尚未釐清涉嫌行刺川普之槍手庫克斯（如圖）的犯案動機，已在其住家車內發現爆裂物，槍械屬於其父親。(美聯社)

FBI破解手機獲2600條線索 20歲男拿父親槍枝行刺川普

2024-07-14 20:29
前總統川普(中)遇襲後，仍振臂握拳向支持者致意。(美聯社)

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

2024-07-15 13:12

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求
4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表