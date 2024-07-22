從川普遇刺 到拜登確診又退選 驚奇8天改變2024

拜登總統、前總統川普。(美聯社)

如果說一個星期在政界來說已經是很長的時間了，那過去8天的美國總統選戰，必定是一場史詩般的戲劇。

拜登 21日做出退選的驚人決定，為從川普 遇刺事件開始的一周畫上句點。法新社整理本周事件時間軸如下：

13日：川普險遭暗殺

共和黨候選人川普在賓州造勢大會遭遇暗殺，大難不死。當特勤局人員匆忙護他下台時，這位右耳見血的候選人不屈服地握拳振臂，照片刊出後讓支持者士氣大振。

15日：共和黨全國代表大會開始

川普現身共和黨全國代表大會（Republican National Convention），宣布副總統搭檔人選是俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）。

17日：拜登壓力山大

6月27日與川普辯論表現奇差後，拜登支持率持續下滑，民主黨 人憂心拜登81歲的高齡，也愈來愈懷疑他能否擊敗川普，再當4年總統。

民主黨眾議員謝安達（Adam Schiff）等黨內人士敦促拜登退選，他們盛讚拜登，但表示「我們的國家正站在十字路口」。

拜登確診COVID，被迫取消競選活動，回到德拉瓦州家中養病。他在當天發布的訪問中表示，如果出現「健康狀況」，可能重新考慮競選。

18日：民主黨黨內支持力道減弱

民主黨黨內出現支持力道減弱的新跡象：前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）據說告訴眾院民主黨人，拜登可能很快就會被勸退。

據報導，曾是拜登老闆的前總統歐巴馬告訴盟友，拜登應該認真考慮能不能再選下去。

另一方面，拜登在密爾瓦基共和黨全國代表大會上接受提名，並向欣喜若狂的人群承諾，他們可以期待11月有「令人難以置信的勝利」。

19日：大賭注

隨著勸退拜登的議員多達25人，拜登再次堅稱會選到底，「賭注很大，選擇很明確。齊心協力，我們一定會贏」。

20日：「民主子彈」

在暗殺未遂後的首次造勢大會上，川普對搖擺州密西根州支持者說：「我為民主挨了子彈。」

他還嘲笑民主黨的領導危機：「他們不知道他們的候選人是誰。」

21日：拜登的重大決定

與民主黨結盟的無黨派參議員曼欽（Joe Manchin）加入敦促拜登退選行列。

美東時間21日下午1時46分，拜登在社群媒體發布令人震驚的聲明，宣布退選。