拜登宣布退選 學者：民主黨進入國會保衛戰

拜登（右）宣布退選，拜並表明將全力支持現任副總統賀錦麗（左）代表民主黨參選。(美聯社)

美國總統拜登 （Joe Biden）宣布退出美國總統大選，是否能挽回劣勢選情。學者認為，隨著拜登退選，民主黨 將進入國會保衛戰，若新人選能「母雞帶小雞」，令國會選情不至於太糟，就算是民主黨的勝利。

自從與美國前總統川普（Donald Trump）進行第一次電視辯論後，拜登由於表現不盡人意，支持度開始落後。拜登團隊繞不開年紀問題，選情淪為被動，再加上川普遇刺後，獲得共和黨內全力支持，聲勢大大超前，拜登又感染新冠肺炎，身體狀況堪憂，民主黨內近期傳出「勸退」的聲音不斷。

對此，拜登21日在社群媒體平台上發布一封公開信宣布，他將結束爭取連任，並表明將全力支持現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨參選，避免黨內陷入動盪。

拜登選擇壯士斷腕，是否能夠挽救民主黨選情？政大國際關係研究員嚴震生認為，拜登能否將支持者順利轉移給賀錦麗，不要有私相授受的感覺，將是接下來的關鍵之一。

有媒體報導，前美國聯邦眾院議長裴洛西就主張，民主黨需要透過公開程序選出新的提名人。嚴震生認為，賀錦麗挑戰者不多，接替拜登參選的機率很大，但如果技術上操作不當，可能會產生負面影響。

淡大國際事務與戰略研究所助理教授馬準威指出，眼下有可能的競爭者就有西維吉尼亞州 參議員曼欽（Joe Manchin），民主黨會推派誰還未成定局，必須等到8月中旬的民主黨全代會才有答案。

不過，嚴震生認為曼欽已宣布不再連任參議員，就算為民主黨披掛上陣，也未必能拿下被視為「紅州」的西維吉尼亞州，實力不一定受到民主黨的認可；他認為反倒是賀錦麗若找到合適的副手，如賓州州長夏皮羅 (Josh Shapiro)，或是北卡羅來納州州長庫珀（Roy Cooper）等，得以吸引民主黨基本盤的支持。

此次大選，除了聚焦總統大選，美國眾院，和部分參議員也將進行改選。馬準威認為，這才是民主黨現在最關心的部分，也是不斷有「換拜」聲音的關鍵。

他分析說，拜登退選固然讓選情出現變數，但退選的時機點混亂，民主黨支持者又普遍信心低迷，不一定會埋單；他認為，民主黨接下來如果能在選前縮小差距，維持五五波的局勢，保住國會選舉的聲勢，那階段性的策略就算是成功了。他說，民主黨和共和黨的支持度只要最後落在誤差範圍之內，就是民主黨的勝利。

嚴震生也認為，重點還是新人選能不能成為國會選舉的母雞，假如能夠帶動國會選情，民主黨就還有機會。