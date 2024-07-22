拜登宣布退選 民主黨1天進帳4670萬元捐款

拜登退出競選的消息傳出後，數十人聚集在白宮前，其中一些人高喊「謝謝你，喬」。(美聯社)

根據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，拜登 總統21日宣布退出2024大選，並呼籲黨內外全力支持副總統賀錦麗 遞補上陣，民主黨 不到一天內即接獲4670萬元捐款，顯示賀錦麗選情後勢可期。

報導指出，在拜登宣布退選後短短兩小時，民主黨線上捐款平台ActBlue證實收到2750萬元捐款，而且捐款源源不絕，累計達到4670萬元。

ActBlue公布聲明表示：「截至美東時間晚間9時，支持者透過ActBlue平台對副總統賀錦麗競選活動的捐款，累計金額達到4670萬元。」並強調：「這是2024年大選年單日最大筆金額募款，顯示許多小額捐助人興奮不已，準備投入這場總統大選。」

報導指出，高齡81歲的拜登在上個月27日與前總統川普進行首場辯論，結果當場不知所云，慘不忍睹的表現讓外界質疑其認知狀況，黨內外掀起退選聲浪，儘管拜登競選團隊一再表達參選到底的決心，但因為國會民主黨人、包括參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)以及眾院30多位議員接連逼宮的壓力下，加上民主黨金主拒絕金援，終於迫使拜登在21日正式宣布退選。