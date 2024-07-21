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評／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會

拜登退選／女星芭芭拉史翠珊：感謝他全力捍衛民主制度

編譯俞仲慈／即時報導
女星芭芭拉史翠珊力挺民主黨不遺餘力。（美聯社）
女星芭芭拉史翠珊力挺民主黨不遺餘力。（美聯社）

好萊塢向來是民主黨的鐵票區，因此拜登總統宣布退選並支持副總統賀錦麗上陣的消息，立即引起好萊塢影星專注，並紛紛在社群平台表達立場。

據美聯社報導，力挺民主黨不遺餘力的女星芭芭拉史翠珊(Barbra Streisand)在社群媒體X寫道：「拜登總統在位四年取得重大成就，應該被記入歷史，我們應該感謝他全力捍衛美國民主制度。」

另一位老牌女星雪兒(Cher)也在X發文坦承拜登退選令她備感煎熬：「因為自2008年認識拜登以來，我不相信民主黨與拜登總統站在同一陣線，無法贏得總統大選，我一直努力為他拉票。」呼籲民主黨挑選遞補人選，應跳脫框架來思考，避免票源分散。

女星雪莉李勞夫(Sheryl Lee Ralph)隨即上傳一張她與副總統賀錦麗的合照並釋出明確的訊息：「拜登總統支持賀錦麗！」

男演員馬克漢米爾(Mark Hamill)也讚揚拜登總統：「所取得的成就是我們一生任何一任總統皆無法比擬。」並提出呼籲：「我們身為愛國的美國人，有責任選出一位尊重並堅持立場的民主黨人。」

日裔美國演員喬治武井(George Takei)發文感謝拜登多年來對國家的貢獻並呼籲：「現在讓我們團結起來支持副總統賀錦麗，以便11月大選擊敗川普！」

英國喜劇演員羅素布蘭德(Russell Brand)則直言：「拜登宣布退選，改支持提名賀錦麗為候選人，各位，我們活在一個瘋狂的世界裡。」布蘭德最近曾公開表態支持川普。

報導指出，上個月中旬，拜登總統在加州洛杉磯舉辦大型的募款造勢活動，吸引茱莉亞羅伯茲(Julia Roberts)、芭芭拉史翠珊、吉米金默(Jimmy Kimmel)、傑克布萊克(Jack Black)等好萊塢名人到場助陣。

不料兩周後，拜登在首場總統辯論會表現慘不認賭，拖累選情，引發黨內外退選聲浪，隨後影星喬治克隆尼(George Clooney)在紐約時報(New York Times)投書呼籲拜登退選並主張盡速挑選新人選遞補，可望喚醒選民重回民主黨懷抱。

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