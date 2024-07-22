風向轉變？共和黨6月募款6600萬 遠超民主黨的3900萬

拜登 總統雖然21日宣布退選，但從上月27日大選辯論以來已嚴重影響民主黨 金主捐款意願。20日晚間向聯邦選舉委員會(Federal Election Commission，FEC)提交的文件顯示，共和黨全國委員會(Republican National Committee，RNC)6月籌逾6600萬元，為4年來最高金額，遠超民主黨全國委員會(Democratic National Committee，DNC)的3900萬元。

華盛頓郵報報導，RNC報告稱6月底手頭現金達1億200萬元，幾乎是5月底時的兩倍；6月這筆資金是自2020年底以來RNC籌集的最高金額，當時川普 宣稱選舉舞弊，短短幾周內就促成數億元捐款。相較之下，DNC截至6月底現金為7800萬元。

共和黨6月報告的募款勢頭恐是民主黨的壞兆頭，因為這顯示27日辯論後到月底的短短幾天便拉開巨大差距。儘管拜登競選團隊聲稱辯論後四天內就籌到3800萬元，但拜登搖搖欲墜的表現引發恐慌，導致一些大金主表示正暫停向外部團體捐款。拜登競選團隊及盟友團體資源可能減少的情況要到8月才會出現在FEC報告中。

競選團隊方面，拜登團隊稱6月籌到1億2700萬元，川普團隊則稱籌到1億1180萬元。拜登競選團隊及其聯盟委員會(包括DNC)手頭上約2億4000萬元現金，川普競選團隊及聯盟委員會(包括RNC)則為2億8500萬元。

與拜登結盟、打算幫他大打廣告的主要超級政治行動委員會(PAC)「FF PAC」6月募得3300萬元，其中一個獨立的非營利組織「未來前進」(Future Forward)推動籌到了1500萬元。其他大金主還包括金融巨鱷索羅斯(George Soros)的民主PAC(Democracy PAC)捐贈500萬元、領英(LinkedIn)創辦人霍夫曼(Reid Hoffman)捐贈的300萬元、媒體大亨梅鐸的子女詹姆斯和凱瑟琳(James &Kathryn Murdoch)共捐100萬元。

這超過與川普結盟的主要超級PAC「MAGA Inc.」籌到的2350萬元。然而許多民主黨人擔心支持拜登的高額捐款將急劇減少，如今拜登退選，下一位接棒人選能否持續吸金也依舊是未知數。