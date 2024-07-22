共和黨「追殺」拜登 強生要求立刻辭總統

眾院議長強生及共和黨議員在拜登總統退選後，要求他立即辭職。(歐新社)

拜登 總統21日宣布退出連任競選，共和黨 立即展開「追殺」行動，眾院議長強生表示，拜登既已不適合競選總統，也就不適任所剩任期，應該立即辭職；共和黨參院全國委員會(National Republican Senatorial Committee)主席戴恩斯(Steve Daines)稱出於國安考量，呼籲拜登辭職，但共和黨表示，無論如何共和黨已有萬全準備。

AXIOS網站報導，共和黨國會高層正大力主張，拜登還在總統位子上，就造成「立即可見的國家危機」；隨著11月大選舉逼近，他們正盡其所能放大民主黨內的混亂。

強生聲明表示，若拜登無法勝任競選連任，那就不再勝任總統職位。他必須立刻辭職，11月5日很快就到了。

戴恩斯也聲明表示，擔任美國總統是全世界最艱鉅的任務，他對拜登擔任全國總司令、有能力執行其職責，已不再有信心；出於關切國家安全，他正式呼籲拜登辭職。

共和黨另馬上把注意力放在賀錦麗 副總統身上；戴恩斯指出，參院民主黨人雖呼籲拜登退選，但沒立即支持賀錦麗，如此讓他相信，民主黨人並不認為賀錦麗夠資格擔任總統。

共和黨副總統候選人范斯稱，拜登不競選連任，那麼也不適合再擔任總統，應該立即辭去總統職務。(路透)

前總統川普挑來擔任競選搭檔的共和黨參議員范斯表示，賀錦麗一路過來與拜登亦步亦趨，所有的失敗，賀錦麗也得負責。

另位共和黨聯邦參議員史考特(Rick Scott)也表示，他把話說白了，拜登若不能競選連任，接下來六個月就不適任總統，今天就必須辭職。

只是要逼拜登辭職勢必遭逢苦戰，共和黨雖在眾院占微弱多數，但民主黨掌控參院。

美聯社報導，川普競選陣營資深謀士拉希維塔(Chris LaCivita)日前就表示，民主黨換將，用賀錦麗取代拜登擔任總統提名人，並不會影響共和黨的布置，畢竟共和黨已做好萬全準備。他形容賀錦麗與拜登綁在一起，所以拜登每次出包，賀錦麗都參與其中；他另稱賀錦麗是「操控撒謊總司令」，一直在講拜登身體很好、精神不錯。

至於共和黨會不會動用法律招數，讓拜登的名字留在各州選票上，拉希維塔不予置評，只表示共和黨要做什麼，肯定不會束手束腳。

拉希維塔把民主黨逼退拜登形容成「政變」，也讓民主黨選民「失去投票權」；但那是民主黨的問題，不干共和黨的事。