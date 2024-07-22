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拜登甫退選 共和黨人砲口立即轉向賀錦麗

編譯俞仲慈／綜合報導
拜登(右)一宣布退選，共和黨人同時發動對賀錦麗(左)的猛烈攻擊。（美聯社）
拜登(右)一宣布退選，共和黨人同時發動對賀錦麗(左)的猛烈攻擊。（美聯社）

拜登總統宣布退選後，共和黨川普競選團隊第一時間即鎖定頭號遞補人選、現任副總統賀錦麗，磨刀霍霍，發動攻勢。

根據國會山莊報(The Hill)報導，日前共和黨全國代表大會(Republican National Convention，RNC)針對賀錦麗取代拜登成為民主黨總統候選人，擬定作戰計畫，因此拜登一宣布退選，共和黨人同時發動對賀錦麗的猛烈攻擊。

川普長子小唐納(Donald Trump Jr.)在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文：「賀錦麗與拜登的所有左派主張，如出一轍。」並補充道：「唯一的差別是賀錦麗比拜登更自由派而且能力更弱，足以說明賀錦麗被任命處理邊境問題後，出現史上最嚴重的非法移民。」

川普資深競選顧問拉希維塔(Chris LaCivita)與威爾斯(Susie Wiles)在一份備忘錄寫道：「賀錦麗與拜登一樣都是個笑話。」並主張賀錦麗是比拜登更糟糕的人選：「賀錦麗是拜登政策主要推手，她必須捍衛拜登政府與自由派的失敗，以及她在加州防治犯罪的慘淡成績。」

力挺川普參角逐2024大選的超級政治行動委員會「讓美國再次偉大」(MAGA)也立即推出攻擊賀錦麗的廣告，在賓州、喬治亞與亞利桑納播放：「賀錦麗參與其中，共同掩飾拜登明顯的退化，她知道拜登無法勝任總統，她辦到了。」並強調：「看看賀錦麗做了什麼：邊境偷渡、通膨失控、美國夢破滅...他們製造社會動亂，不，這是賀錦麗的失敗紀錄。」

至於川普本人尚未對賀錦麗可能遞補拜登參選一事發表評論，只是低調表示：「現在左派無論派誰參選，都是拜登的替身。」

報導指出，與其他人選相比賀錦麗的優勢包括現任副總統、黨內初選獲勝、積極推動墮胎運動、獲得金主支持等，若民主黨跳過美國史上第一位有色人種女性副總統，轉而推派其他人選，可能引發一場政治風暴。

國家廣播公司(NBC)21日公布的最新民調，川普以45%支持率領先拜登(43%)2個百分點，並同時領先賀錦麗2個百分點(47%比45%)；紐約時報與錫耶納學院(New York Times/Siena College)民調也發現在賓州與維吉尼亞州，賀錦麗選情略勝拜登，也是兩黨爭取勝選的必爭之地。

賀錦麗 拜登 川普

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