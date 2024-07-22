川普批拜登「史上最糟總統」 稱賀錦麗更容易對付 范斯促拜立刻辭職

前總統川普（右）21日立即回應，指拜登是美國史上最糟總統，賀錦麗更容易對付。搭檔范斯（左）更進一步要求拜登應該立即辭去總統職位。（路透）

拜登 總統宣布退選後，前總統川普 批評拜登為「史上最糟總統」，且認為副總統賀錦麗 「沒比拜登好」；川普的副手、俄亥俄州聯邦參議員范斯(JD Vance，前譯萬斯)和眾院議長強生(Mike Johnson)則要拜登立刻辭職下台，其他共和黨人也紛紛發文撻伐拜登。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，川普21日在社群平台「真實社群」(Truth Social)發出聲明形容拜登是「美國史上最糟糕的總統」，稱「狡猾的拜登不適合競選總統，當然也不適任總統，且從來都不適任！」

川普接著寫道，「他周圍的所有人，包括他的醫生和媒體，都知道他沒有能力擔任總統。」

川普接著提出政見，在邊境議題上痛斥拜登，接著說，「我們將因為他的總統任期蒙受巨大損失，但我們很快會彌補他造成的損害。讓美國再次偉大！」

拜登宣布退選後，川普的競選團隊隨即展開新一波募款活動，寫道：「事到如今，他顏面掃地的宣布退選！」

此外，川普21日接受哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)主播科斯塔(Robert Costa)電話訪問時表示，拜登的聲明「震驚全國」，並表示他認為拜登迫於壓力而退選，「他不應該當我們的總統」。

川普另表示，他不確定副總統賀錦麗是否會成為民主黨的提名人，但在他等待對手的同時，不影響他的競選活動。

川普表示，無論誰最終對上誰，他都在對抗拜登政府的政績。他說：「我認為她(賀錦麗)沒有比他好，她的能力可能遠不如他；民調認為，我對上她的支持率，會比對抗拜登更好。」

共和黨副總統候選人范斯也說，「拜登是我這一生中見過最糟糕的總統，而賀錦麗一路相伴。在過去四年來，她共同簽署拜登的開放邊境、綠色騙局政策，這些政策推升住房和日用品成本。她必須對這些失敗負責，且她就拜登的心智能力對大眾說謊四年，讓國家背負一位無法勝任職能的總統。川普總統和我已經準備好拯救美國，無論民主黨最後推派誰出來競選。」

眾院議長強生在「X平台」發文寫道，「在美國歷史的空前關鍵，我們必須釐清剛發生的事。民主黨在距離大選投票僅100多天的此刻，強迫提名人退選。」

強生呼籲拜登辭職，寫道「拜登若不適合競選總統，也不任總統。他必須立即辭職，11月5日很快就到了」。

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS News)報導，參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)發出聲明表示，「過去四年來，美國人民面臨歷史新高的通膨、邊境混亂且在國際舞台上喪失領導風範；美國經濟比2021年1月更慘，國家更不安全，我們承擔不起另四年的失敗。」