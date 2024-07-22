倒數107天 拜登宣布退選 呼籲支持賀錦麗

面對將近一個月的逼退壓力，拜登總統（左）21日終於決定退選，並點名支持副總統賀錦麗（右）接棒。（美聯社）

選戰倒數107天，總統拜登 21日投下震撼彈宣布退選，並全力支持副總統賀錦麗 （Kamala Harris）出馬競選；拜登與賀錦麗齊呼團結，盼打敗前總統、共和黨總統候選人川普。

賀錦麗透過拜登競選團隊發布聲明表示，她將爭取贏得民主黨 提名，角逐總統選舉。

女性亞非裔 賀再挑戰紀錄

賀錦麗具有亞裔和非裔血統，擔任副總統已打破美國政治的天花板，若有機會再上一層樓，更將創造紀錄。

賀錦麗承諾，會全力團結民主黨和美國，打敗川普及其極端的「2025計畫」（Project 2025）政見。

賀錦麗在聲明中感謝拜登，並持續對支持者喊話，「我們還有107天才選舉，我們一起戰鬥，也會一起贏得勝利。」

1968年詹森之後 第二位退選連任

面對自6月27日辯論失利後連串的逼退聲浪，以及民主黨大老近日加入斡旋，拜登終於做出退選的決定。這也是美國自1968年詹森總統(Lyndon Baines Johnson)放棄競選連任以來，再有總統退出競選連任。

拜登總統21日下午在X平台上突然發表退選聲明，並表示支持副總統賀錦麗代表民主黨參選總統。（美聯社）

拜登21日下午在社群平台X發表公開信稱，「擔任你們的總統，是我一生中最大的榮幸，雖然我打算尋求連任，但我相信，我退選且專注做完餘下的任期，才符合我的政黨與國家的最佳利益。」

細數政績 拜登稱美國經濟全球最強

拜登在這封致美國人民的信表示，在過去3年半中，美國創造巨大進步，今天美國擁有全球最強大的經濟。

拜登細數各項重建美國的政績，包含降低處方藥價格、擴大可負擔健康保險覆蓋族群、照顧退伍軍人、通過槍枝暴力立法、任命首位非裔女性擔任大法官，並通過氣候立法；他說，美國人民一道克服了新冠疫情和經濟危機，強化民主並重振國際聯盟。

拜登預告本周稍晚會發表全國演說，說明這項決定。拜登也透過公開信感謝賀錦麗以及競選團隊成員。拜登說，他始終相信，只要一起努力，沒有什麼是美國做不到的，「我們只需要記住，我們是美利堅合眾國。」

拜登呼籲黨內團結 支持賀錦麗打敗川普

拜登在另外的一篇貼文表達全面支持賀錦麗角逐今年總統大選，他說，2020年選擇賀錦麗擔任副手，是他最好的決定，「我想要把我所有的支持都給賀錦麗，讓她擔任我們黨今年的總統候選人。」拜登呼籲民主黨人團結一致，擊敗前總統川普。

賀錦麗已開始向民主黨內打電話尋求支持，希望能在8月的民主黨全國代表大會上順利獲得提名。

距離首次總統辯論不到1個月，拜登在各方壓力之下宣布退選。在辯論結束後，民主黨內開始熱議換人，民主黨德州眾議員杜蓋特（Lloyd Doggett）開出第一槍，隨之更多金主、大咖支持者和黨內大老表態，拜登接受專訪時說，唯有上帝現身勸退才會照辦。