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評／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會

拜登退選／民主黨捐款暴增 5小時募得2750萬元

賀錦麗若代表民主黨選2024 她的商業觀點為何？

編譯季晶晶／綜合外電
現年59歲的美國副總統賀錦麗獲決定退選的拜登背書，角逐白宮大位。(美聯社)
現年59歲的美國副總統賀錦麗獲決定退選的拜登背書，角逐白宮大位。(美聯社)

美國總統拜登決定退選並背書支持59歲副總統賀錦麗背書角逐白宮大位，投資人最關心的是她對重要商業議題的立場，路透整理出她的看法和過去作為如下：

科技監管

賀錦麗2012年在加州檢察長任內起訴eBay，指控其與Intuit簽訂的禁止挖角協議存在反競爭的招聘行為，2014年時該案以近400萬美元達成和解。

2015年，她強制新創公司Houzz聘請隱私長，因為該應用程式在未經適當通知和取得同意的情況下側錄銷售電話。

她最出名行動之一是遏止在社群媒體發布色情內容，特別是未經當事人同意而發布露骨照片的「報復色情」。在她施壓之下，對臉書、Alphabet旗下的Google、微軟等在內公司採取了措施刪除某些裸露照片。

賀錦麗當時在新聞發布會上說：「我再怎麼強調科技領袖如何挺身而出都不為過。我不是暗示他們很高興接到檢察長電話並說：『請進，我們想和你談』。但他們都這樣做了。他們真的做到了。」

科技人脈

賀錦麗在參選加州檢察長時，報傳她向潛在金主保證自己是 「資本主義者」。外界視她與知名科技高管和投資人關係親密，那是她的家鄉舊山灣區的重要產業。她參加了臉書早期高管Sean Parker的婚禮。她的妹夫韋斯特（Tony West）是共享經濟平台優步（Uber）的法務長。

Linkedin共同創辦人Reid Hoffman、億萬富豪John Doerr和創投家Ron Conway都捐款給賀錦麗。大型科技主管，包括時任臉書營運長的桑德伯格（Sheryl Sandberg）和Salesforce執行長班紐夫（Marc Benioff），也支持她。

氣候與能源

賀錦麗的氣候與能源立場與拜登相似。但她在整個職涯都明確表示，清潔能源和環境正義是優先要務。

拜登四年前宣佈賀錦麗為競選搭檔時，強調她在加州擔任要職時對大型石油公司堅持強硬立場，並指出她2004年至2011年擔任舊金山地區檢察官以及在2017年1月當選參議員之前任加州檢察長時期，都曾發起訴訟。

去年，賀錦麗首次參與國際氣候談判，向綠色氣候基金承諾提供30億美元，並首度發表以氣候為主題的國際演講。

賀錦麗副總統任內還參與環保署政策推廣，解決了長期以來的環境正義問題，例如一項數十億美元的計畫，在全美各地更換鉛管和含鉛油漆。

人工智慧

賀錦麗在副總統任內對人工智慧（AI）的威脅直言不諱。她2023年11月演講時警告AI有可能「危及人類的生存」。

在與微軟執行長納德拉、OpenAI執行長奧特曼和Alphabet執行長皮查伊等科技高階主管會面時，賀錦麗警告，他們有「道德」義務要防範AI可能造成的危害。

她支持拜登的一項人工智能行政命令，該命令尋求為消費者提供更強的保護，特別針對人工智能生成的詐騙電話和未標記的人工智能生成內容的影響。

她支持拜登提出的AI行政命令，尋求加強對消費者的保護，特別指出AI產生的詐騙電話以及未經標示的AI產生內容的影響。

賀錦麗 AI 拜登

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