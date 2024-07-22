拜登幕僚5關鍵失誤 從精心美化健康狀況到搞砸一切

華府從政50年，拜登時年81，心智體能大不如前，邁入老態。(美聯社)

自6月底的大選辯論表現欠佳後，人們懷疑高齡81歲的拜登 總統無法贏得大選，遑論領導國家下個四年；民主黨 內也興起換將聲浪。拜登終於在本月21日宣布退選，路透整理出這三個月來他的競選團隊和幕僚犯的一系列策略失誤，反而加劇了拜登垮台的終局。

一、4月至6月：辯論陷阱

拜登4月向川普 發起提早辯論的挑戰，儘管一些民主黨盟友擔心辯論可能無助於提高選戰勝算，甚至會帶來負面影響。拜登的一些助手卻認為光是同意辯論就算是重大勝利，並與有線電視新聞網(CNN)合作，制定自認有利的規則。如提前辯論可以說服選民沒有其他能贏川普的人選；無觀眾、可信賴的主持人和隨時能靜音的麥克風等現場環境，也能壓制川普炒氣氛的強項，更有利於拜登的風格。

二、6月4日至27日：時差

拜登14天內兩次飛往歐洲及西岸，然後回德拉瓦州的度假屋休息了幾天。幾位在此期間接觸過拜登的人士透露拜登疲憊不堪，但正是在元氣尚未恢復時拜登又前往大衛營集中準備辯論，期間還感冒。

三、6月27日：辯論當晚

拜登結巴、思緒遲鈍、聲音沙啞，表現之差令人咋舌，也讓川普說出「我不知道他最後在說什麼，我想他也不知道自己在說什麼。」

四、6月27日至7月8日：餘波至潰堤

無論是拜登盟友、黨內議員、民主黨金主都開始質疑拜登競選能力，拜登5日受訪雖稱「只有萬能的上帝才能讓他退選」，但已無法平息異議的聲音，至此已有36名民主黨議員呼籲他退選。

五、7月9日至12日：北約峰會

拜登發言中又把副總統賀錦麗(Kamala Harris)和川普的名字說反，又把烏克蘭總統澤倫斯基和俄國總統普亭的名字說反，連續出錯。可是拜登又受核心助理「加油打氣」，依舊相信自己可以從這次失言中重新站起，就像過去犯錯時一樣。峰會結束後數日後拜登便確診新冠病毒，或許便是在德拉瓦州居家隔離獨處時改變了心意。