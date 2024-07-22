從最年輕參議員到最老總統 拜登50年政治路 不敵黨內逼宮

華府從政50年，拜登時年81，7月主持記者會，心智體能大不如前，邁入老態。(美聯社)

拜登 當年以最年輕的聯邦參議員 來到華府，如今以最年長的總統，屈服於對他健康認知能力的擔憂，退出競選連任。

拜登一直試圖企圖證明自己還有足夠的精力連任總統，但卻無法改變外界對他年事過高的看法。他力爭繼續代表民主黨參選總統的毅力，是來自於從政50年來所錘煉的自我信念，在這50年裡，他經歷政壇起落、勝利、悲劇、情願與不情願、喪妻與喪子之慟，命運多舛反而加強了信念。

1942年11月他在賓州一個工人階級家庭出生，十幾歲時隨家人搬到德拉瓦州，先後就讀於德拉瓦大學及雪城大學，1968年獲得法律學位。

他曾在自傳中寫道，兒時家中長輩經常討論國際國內政治，為他從政埋下伏筆，大學畢業後邊從事律師工作邊以民主黨員身分活躍於德拉瓦政界。1972年他當選德拉瓦州聯邦參議員，成為美國史上最年輕的參議員之一。

拜登1972年剛當選德拉瓦州聯邦參議員，進到參院，初試啼聲。(美聯社)

在長達36年的聯邦參議員生涯裡，拜登曾長期擔任參議院司法委員會主席，兩度擔任參議院外交委員會主席，1988年，拜登首度參加黨內初選，由於連串誇大其詞及部分競選講稿涉及剽竊，因此敗下陣來。2008年他再次參加初選但最終不敵歐巴馬。2016年原準備以副總統身分第三度競選總統選舉，但因長子波腦癌辭世，在極大悲慟放棄參加初選，將機會讓給喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)。

但這是公開說法，私下抱怨其他民主黨大老排擠他而支持柯林頓，而柯林頓後來敗給川普 ，導致拜登感到遺憾，更激勵在2020年競選擊敗川普。

在2020年他最終償願入主白宮，而他選擇賀錦麗做搭檔，外界盛傳她因她是波的密友，今次他退選而力挺對方，也是其來有自。

長期的從政經歷，讓拜登不僅建立了深厚的根基及廣泛的人脈，也積累了足夠的內政外交經驗。在擔任副總統的八年裡，拜登的經驗發揮了至關重要的作用，是關鍵決策前的最後一位顧問，特別是在外交政策方面。

但他人生與從政都並非一帆風順，小時因口吃受到同學嘲笑，儘管最終克服了語言障礙，但有時會讓他口誤，以前未必為人所知，但總統任內來多次說錯話自會遭質疑時，他的競選團隊解釋他數十年來都是如此，而非認知問題。

多年來拜登透過克服困難及從逆境建立了巨大的自信，這有助於解釋為甚麼在與川普的糟糕辯論後，仍然堅持競選並聲認定會獲勝。

在整個政治生涯裡，他經常吹噓自己是國會最窮的人，又到經常把自己描繪成工人階級鬥爭所反對的精英。

與拜登大部分政治生涯一樣，成敗交雜，他雖以自己的國內外政策為榮，任內成功推進了基礎設施、氣候變遷和經濟復甦方面的重大立法，創造了1500萬個就業機會，並恢復遭川普破壞了的全球聯盟。但同時，由於 2021年從阿富汗撤軍的混亂、居高不下的通膨、南部邊境創紀錄的移民以及對他年齡的揮之不去的擔憂，民調支持率迭創新低。

而壓垮他的最後一根稻草就是黨內「逼宮」。