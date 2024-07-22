我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

手機話費「吃到飽」加州人每年多花245億

微軟大當機第3天 全美航班仍未恢復 有人飛機3度被取消

拜登退選震撼自由派媒體 CNN、MSNBC主播落淚

編譯俞仲慈／綜合報導
自由派媒體CNN主播瓊斯談及拜登退選，傷心失望，一 度情緒激動、熱淚盈眶。(CNN畫面截圖)
自由派媒體CNN主播瓊斯談及拜登退選，傷心失望，一 度情緒激動、熱淚盈眶。(CNN畫面截圖)

拜登總統21日宣布退選消息傳來，包括有線電視新聞網(CNN)與微軟全國廣播公司(MSNBC)等多家自由派媒體幾乎崩潰，同時身兼拜登競選團隊主將之一、德拉瓦州聯邦參議員昆斯(Chris Coons)更不顧自己正在節目受訪，忍不住當場啜泣。

每日郵報報導，21日下午，拜登總統宣布退選的爆炸性消息傳開， 讓力挺拜登參選到底的自由派人士幾乎崩潰。

身兼拜登競選團隊副主席的昆斯在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)節目訪問時，得知拜登退選消息，忍不住當場啜泣，隨後以深呼吸，企圖恢復鎮定。

拜登總統的家鄉好支、德拉瓦州聯邦參議員昆斯21日電視受訪時，得知拜登總統退選，一...
拜登總統的家鄉好支、德拉瓦州聯邦參議員昆斯21日電視受訪時，得知拜登總統退選，一時傷心難語。(美聯社)

曾為歐巴馬總統助理的CNN主播瓊斯(Van Jones)談及拜登退選並決定轉為支持副總統賀錦麗(Kamala Harris)接棒時，一時將新聞專業拋諸腦後，情緒激動、熱淚盈眶。

還有MSNBC當家主播馬多(Rachel Maddow)則是滔滔不絕解釋拜登退選絕非個人意願，而是考量國家利益並強調：「他今天這項決定，是為了給國家一個合宜機會，避免川普重返白宮。」並當場潸然淚下：「拜登身體可能不像以前那麼強壯，但他的心胸和以前一樣寬大。」

@msnbc

Rachel Maddow reacts to President Biden withdrawing from the 2024 presidential race. "What a man. What a patriot. What an act of selfless devotion to your country."

♬ original sound - MSNBC

許多觀眾看到自由派主播們淚灑螢幕，在社群媒體X議論紛紛；有網友指出：「因為拜登為國家作出無私貢獻，瓊斯竟然在CNN現場哭泣。」還有人補充道：「瓊斯在CNN哭泣有夠可悲，請長大吧。」也有網友不埋單：「瓊斯又在CNN哭泣，把這個傢伙趕出去。」

自由派媒體CNN主播瓊斯(右)談及拜登退選，傷心失望，一 度情緒激動、熱淚盈眶。...
自由派媒體CNN主播瓊斯(右)談及拜登退選，傷心失望，一 度情緒激動、熱淚盈眶。(CNN畫面截圖)

至於聯邦參議員昆斯落淚，也有網友毫不客氣嘲諷：「昆斯丟了飯碗，他當然會想哭。」但立即遭到其他網友反擊：「竟然有人有這種想法，真是太不可思議。」

報導指出，上個月CNN資深記者達西(Oliver Darcey)訪問MSNBC當家主播馬多，提出一個尖銳問題：「身為抨擊川普最嚴厲的電視媒體人，會不會擔心(川普勝選後)自己成為目標？」

馬多當時回答：「讓一個公開宣示建立難民營安置數百萬移民以及要『剷除敵人』的人來掌權，我為整個國家感到憂心。」並強調：「川普說這些話絕非開玩笑，我們看到有人大權在握時宣示的行動，最後都會發生。」

拜登 川普 參議員

上一則

拜登幕僚5關鍵失誤 從精心美化健康狀況到搞砸一切

下一則

賀錦麗政見會是什麼？她支持墮胎權、稱移民系統問題要解決

延伸閱讀

拜登退選／民主黨捐款暴增 5小時募得2750萬元

拜登退選／民主黨捐款暴增 5小時募得2750萬元
詹森後首位放棄連任總統：細數拜登「戰略失誤」的關鍵時刻

詹森後首位放棄連任總統：細數拜登「戰略失誤」的關鍵時刻
拜登退選／民主黨人轉向支持賀錦麗 裴洛西、歐巴馬未表態

拜登退選／民主黨人轉向支持賀錦麗 裴洛西、歐巴馬未表態
「你做到了，Joe」 民眾聚集白宮 用4年前1句話致敬拜登

「你做到了，Joe」 民眾聚集白宮 用4年前1句話致敬拜登

熱門新聞

拜登總統。(路透)

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

2024-07-21 14:47
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
FBI尚未釐清涉嫌行刺川普之槍手庫克斯（如圖）的犯案動機，已在其住家車內發現爆裂物，槍械屬於其父親。(美聯社)

FBI破解手機獲2600條線索 20歲男拿父親槍枝行刺川普

2024-07-14 20:29
前總統川普(中)遇襲後，仍振臂握拳向支持者致意。(美聯社)

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

2024-07-15 13:12

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求
新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國

新移民華女帶兒出門 遇種族歧視喊滾回中國