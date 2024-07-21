詹森後首位放棄連任總統：細數拜登「戰略失誤」的關鍵時刻

拜登決定退選，成為自1968年詹森以來第一位放棄競選連任的總統。(美聯社)

拜登 21日決定退選，此前，他的競選團隊和白宮幕僚犯下系列戰略失誤，擴大了選民對這位81歲總統是否有能力領導國家的憂慮，導致他成為自1968年詹森以來首位放棄競選連任的總統。路透盤點導致拜登放棄角逐白宮大位的一些關鍵時刻。

辯論決定：4月到6月

拜登自己啟動辯論。儘管他的民主黨 盟友擔心辯論可能無助於提高他的勝選機會，甚至對他不利，但拜登還是在4月告訴重量級廣播名嘴霍華史登，他要與川普 辯論。拜登的幕僚相信，只要制定有利於拜登風格的規則，包括沒有現場觀眾、沒有第三方候選人、麥克風限時靜音，這場提早進行的辯論，就算拜登表現平平也還有機會補救。

時差疲累：6月4日至27日

拜登短短14天內飛了兩趟歐洲和一趟西岸，然後回德拉瓦州度假屋休息了幾天。知情人士表示，拜登在旅行結束時已疲憊不堪。他與幕僚6月21日前往大衛營為辯論預做準備，聽他們喋喋不休講解細節，反覆進行模擬辯論。

災難表現 ：6月27日

辯論開始時，拜登說話磕磕絆絆、思路不清，幕僚解釋拜感冒了。雖然拜登聲音嘶啞的情況稍後有所改善，但一位民主黨策略師形容他語無倫次的表現是 「災難」。

74歲對手川普在90分鐘辯論裡重複了一系列老生常談的明顯謊言，包括聲稱他實際上贏得2020年大選，拜登卻沒有反駁，連句子都沒說完。川普諷刺：「我真不知道他句尾在說些什麼。我覺得他不知道自己說了什麼。」

風波不止：6月27日至7月2日

拜登在辯論後的第二天承認自己表現不佳：「說得明顯點，我知道我不是個年輕人。」他7月2日說，差點就在台上睡著了。

要求拜登下台的呼聲從辯論結束後的幾個小時就開始了。拜登幕僚幾天後才開始打電話給要競選連任但看到自己政治前途岌岌可危的民主黨國會議員。7月2日，從德州眾議員杜蓋特開始，一些國會議員開始要求換人。民主黨內 「造王者」、具影響力的南卡羅萊納州眾議員柯里本7月2日提出「小型初選 」的想法，他說若拜登退選，他將支持副總統賀錦麗。

大壩潰堤：7月5日至8日

拜登未能平息異議。他受訪時表示可以接受持續參選但到最後輸給川普，「只要我全力以赴，盡我所知做到最好」，讓部分民主黨人擔心不已。辯論後24天內，已有36位民主黨議員和一位與民主黨團合作的獨立議員要求拜登讓賢。

北約和民調：7月9日至12日

拜登繼續受訪、開記者會、競選造勢，但在北約峰會上又出包，將烏克蘭總統澤倫斯基介紹為俄羅斯總統普亭，峰會後的記者會又口誤，將賀錦麗喚為川普，引發的憂慮比平息的多。

民調顯示，拜登在關鍵州與川普對決的支持度不如其他民主黨人，但拜登不為所動，仍然相信自己能像過去多次那樣的從挫折中反彈，這是他的核心幕僚圈一再強化的觀點。

川普遇刺：7月13日

川普在賓州造勢時遭槍擊。子彈擦傷他的右耳，他臉上濺跡但高舉拳頭的照片廣為流傳。共和黨人談論神的旨意並團結一致。民主黨人則看到11月勝選機會渺茫。

幾天後，拜登在內華達州感染新冠病毒，回到德拉瓦州家中隔離休養，決定是否結束競選。