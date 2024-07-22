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民主黨權力遊戲將上映 賀錦麗想出馬 得先贏過這幾人

編譯盧思綸／即時報導
總統拜登宣布退選並表態支持副手賀錦麗角逐白宮大位，儘管如此，民主黨內仍有其他有力候選人，下一步充滿諸多未知之數。圖為拜登與賀錦麗3月出席活動畫面。（美聯社）
總統拜登宣布退選並表態支持副手賀錦麗角逐白宮大位，儘管如此，民主黨內仍有其他有力候選人，下一步充滿諸多未知之數。圖為拜登與賀錦麗3月出席活動畫面。（美聯社）

政治新聞網Politico報導，美國總統拜登宣布退選並表態支持副手賀錦麗角逐白宮大位，民主黨的下一步充滿諸多未知之數。

首先，民主黨全國委員會（Democratic National Committee）原本預計提前在下周舉行網路投票先敲定提名拜登以平息換人聲浪，如今拜登退選，不確定8月19日全代會前是否還會有此流程。

其次，是否會有人出來挑戰賀錦麗？拜登表態支持賀錦麗很可能讓反對派打消念頭，聚焦民主黨人著眼於現在，而非再度掀起黨內競爭。

儘管如此，外界對部分人選是否有意參選感到好奇，分別是加州州長紐森（Gavin Newsom）、密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）。

56歲的紐森曾任舊金山市長，迄今治理加州5年，此前堅定支持拜登，否認外界指他有意取代拜登的傳言，先前也曾表明不會挑戰賀錦麗。

52歲的魏美桂，所在搖擺州密西根既有龐大勞工人口，也有大規模的非裔與阿拉伯裔社群，這些都是拜登極力爭取的選民群體。

51歲的夏皮洛領導的賓州是11月大選最大的搖擺州，他在2022年11月以壓倒性方式勝過保守派對手，並於2023年1月出任賓州州長，此前兩度擔任賓州檢察長。

其他人選還有肯塔基州州長貝西爾（Andy Beshear）與伊利諾伊州州長普里茨克（JB Pritzker）。

這些人選也可能競爭成為賀錦麗副手，這對政治前景來說會是更好的賭注。

不過，即使大多數有力競爭者決定不參選，也不代表黨內一定支持賀錦麗。

過去幾周，部分民主黨人，包含議員到金主，對於賀錦麗在副總統期間的低支持率感到擔憂。有人呼籲舉行公開選舉，而非將就，比如前總統歐巴馬就沒有表態支持賀錦麗，而是說「相信內領袖能擬定程序選出傑出提名人」。

而賀錦麗在宣布競選總統的聲明中也說的是「贏得提名」的必要性，她清楚自己並非處於最有利的競選位置。

目前為止的民調還不清楚，現在民調人員才開始了解賀錦麗對上川普的數據，遑論其他候選人。

賀錦麗 拜登 民主黨

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