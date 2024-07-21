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評／拜登退選 民主黨「置之死地而後生」唯一機會

拜登退選／民主黨捐款暴增 5小時募得2750萬元

拜登退選／民主黨人轉向支持賀錦麗 裴洛西、歐巴馬未表態

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
前眾院議長裴洛西。（美聯社）
前眾院議長裴洛西。（美聯社）

總統拜登突然宣布退出今年大選後，許多民主黨人旋即發聲支持副總統賀錦麗擔任黨內總統候選人，但包括前總統歐巴馬以及前眾議院議長裴洛西等的民主黨A咖目前尚未表態。

路透報導，距離11月大選僅剩100多天，如果賀錦麗（Kamala Harris）想要成為民主黨提名人的總統候選人，迅速取得支持至關重要。

但民主黨內，有許多人對賀錦麗能否擊敗共和黨候選人川普存有疑慮。

拜登今天發文宣布退選後，接著再發聲明表態支持賀錦麗接棒。不久之後，深具影響力的美國國會黑人國會議員連線（Congressional Black Caucus）、多位主要金主、聯邦參議員莫瑞（Patty Murray）在內的多位國會議員，以及幾個超級政治行動委員會（PACs）也都跟進支持。

全球知名職場社群平台領英（LinkedIn）創辦人、民主黨重量級金主霍夫曼（Reid Hoffman）的顧問梅爾宏（Dmitri Mehlhorn），稱身為移民之女的賀錦麗為「美國夢的化身」。

前總統柯林頓（Bill Clinton）和前國務卿喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）也以聲明支持賀錦麗。

儘管如此，包括裴洛西（Nancy Pelosi）和前總統歐巴馬（Barack Obama）在內的其他民主黨要角，雖感謝拜登的愛國精神，但尚未支持賀錦麗或任何其他人選。

歐巴馬發布聲明表示：「未來幾天我們將在未知領域航行。」他說：「但我非常有信心，我們政黨的領袖將能夠設計一套程序，並從中選出傑出的提名人選。」

一名知情人士表示，就如同拜登2020年獲得民主黨提名之後那樣，歐巴馬認為，一旦民主黨有了總統候選人，他將處於一個可以協助團結民主黨的獨特地位。

民主黨 賀錦麗 拜登

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