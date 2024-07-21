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拜登宣布退選後 誰是民主黨潛在總統候選人？

拜登宣布退選後 誰是民主黨潛在總統候選人？

中央社／華盛頓21日綜合外電報導
副總統賀錦麗。（美聯社）
副總統賀錦麗。（美聯社）

總統拜登退出11月大選，民主黨總統提名人選因此懸而未決，該黨現正急於填補這個空缺，法新社列出以下幾位潛在有力競爭者，包括副總統賀錦麗加州州長紐森等人。

副總統賀錦麗

賀錦麗（Kamala Harris）看來似乎是目前最明顯的人選，而且拜登（Joe Biden）已表態支持她。

自拜登2021年1月宣示就職以來，59歲的賀錦麗離總統辦公室僅一步之遙，處於成為民主黨領袖的有力位置。

賀錦麗的父母分別來自牙買加和印度，她是加州史上首位女性和亞非裔檢察長，也是美國首位南亞裔參議員。

現在賀錦麗是美國史上首位女性及亞非裔副總統。

賀錦麗擔任加州檢察長期間，以作風強硬聞名。由於美國總統大選選戰預期將聚焦犯罪與移民問題，她的強悍特質或許有助她發揮優勢。

不過賀錦麗也為低支持率所苦，根據最近的一份全國民調，賀錦麗目前落後共和黨總統候選人川普（Donald Trump），這可能促使民主黨人訴諸她以外的人選。

加州州長紐森。（美聯社）
加州州長紐森。（美聯社）

加州州長紐森

56歲的紐森（Gavin Newsom）曾任舊金山市長，迄今已治理加州5年，並讓加州成為在美國最容易接受墮胎手術的地方之一。

紐森堅定支持拜登，否認外界指他有意取代拜登的傳言，先前也曾表明不會挑戰賀錦麗。

儘管如此，他也毫不掩飾自己懷有競逐總統大位的雄心壯志。

近幾個月，他增加國際出訪次數，大打廣告宣揚政績，並投資數百萬美元至一個政治行動委員會，外界猜測他是在準備參與2028年總統大選，那麼，提前至今年似乎也無不可。

密西根州長惠特默。（美聯社）
密西根州長惠特默。（美聯社）

密西根州長惠特默

52歲的惠特默（Gretchen Whitmer）是另一可能人選。

密西根州既有龐大勞工人口，也有大規模的非裔與阿拉伯裔美國人社群，這些都是拜登致力爭取的選民群體。

惠特默經常嚴詞批評川普，或許她最為人所知的經歷，就是一個極右派民兵團體曾密謀綁架她。

密西根州將是決定11月5日總統大選結果的關鍵戰場之一，她的支持者因而認為，這是提名惠特默為總統候選人的有力論據。

不過，惠特默在拜登表態支持賀錦麗後，已宣布不會參選。

賓州州長夏皮羅。（美聯社）
賓州州長夏皮羅。（美聯社）

賓州州長夏皮羅

51歲的夏皮羅（Josh Shapiro）領導的賓州是11月大選最大的搖擺州。

2022年11月，夏皮羅以壓倒性方式勝過保守派對手，於2023年1月出任賓州州長，之前他曾兩次獲選為賓州檢察長。

夏皮羅譴責對數以千計名兒童實施性侵害的天主教神父，並起訴生產強效鴉片類止痛藥「奧施康定」（OxyContin）的美國藥廠普度製藥（Purdue Pharma）。

夏皮羅擅長演說，且是一名公開的中間派人士，這些特質或許有助他出線。

夏皮羅今天表示感謝拜登的領導，但並未表態支持賀錦麗。

其他潛在人選

其他曾被點名的人包括伊利諾州長普里茨克（JB Pritzker）、馬里蘭州長摩爾（Wes Moore）、肯塔基州長貝希爾（Andy Beshear），不過截至目前為止，他們的機會仍相當有限。

2020年曾在民主黨初選與拜登競爭總統提名的參議員克羅布查（Amy Klobuchar）、運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）也曾被提及是可能人選。

賀錦麗 拜登 加州

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