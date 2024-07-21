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將換她披掛上陣？民主黨金主頻施壓「換人」 賀錦麗仍力挺拜登競選

中央社／麻薩諸塞州普羅文斯敦20日綜合外電報導
現任副總統賀錦麗。（路透）
現任副總統賀錦麗。（路透）

儘管民主黨人與財力雄厚金主不斷施壓，要求總統拜登終止挫折不斷的競選活動，但副總統賀錦麗今天仍在麻州一場募款活動上力挺拜登競選連任。

路透報導，賀錦麗（Kamala Harris）表示：「我們將贏得這場選舉。這並不容易，但我們是懂得任何值得的事情都須努力打拚的一群人。」

賀錦麗約略提及拜登（Joe Biden）現正面臨的風波，但她並未提到要求他退選的呼聲。拜登自上個月慘不忍睹的總統大選電視辯論表現以來，候選人資格飽受質疑。

主辦人、名流婚禮策畫師拉法內利（Bryan Rafanelli）指出，賀錦麗出席的募款活動吸引千人共襄盛舉，並且募得逾200萬美元。

拜登面臨質疑他能否贏得11月5日總統大選的信心危機，使得賀錦麗成為眾所矚目的焦點，普遍認為若拜登急流勇退，極可能改由她代表民主黨披掛上陣。

對於賀錦麗有可能角逐白宮大位，3個民主黨的籌款人指出，有意表明擁護賀錦麗的金主，越來越關注她的募款活動。

募款活動中有人高喊：「快取代他吧 卡瑪拉（Kamala，賀錦麗的英文名）！」引來一陣歡呼。

正當賀錦麗可能旋即取代拜登成為民主黨候選人的揣測發酵之際，她仍表達自己全力支持他繼續競選，並說：「他正在為美國人民而戰。」

6月27日拜登對共和黨籍總統候選人川普（Donald Trump）的電視辯論後，如今已有35位民主黨籍國會議員公開呼籲拜登退選，占民主黨籍國會議員總數逾10%。

而拜登則因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前在德拉瓦州的居所隔離。

拜登 賀錦麗 民主黨

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