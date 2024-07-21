裴洛西擋賀錦麗：若真換拜 接替人選須公開選出

前眾院議長裴洛西。（美聯社）

前聯邦眾議院議長裴洛西力阻副總統賀錦麗 成為民主黨 總統候選人，她上周與加州民主黨人士開會時表示，如果總統拜登 退選，黨需要透過公開程序選出提名人。

美國政治新聞媒體Politico報導，40人組成的加州代表團10日在國會山莊開會時，至少有部分聚焦在拜登若退選，民主黨接下來得做的若干複雜行動上。4位不願透露姓名的知情人士透露，他們特別提到黨內精英旋即把賀錦麗（Kamala Harris）拱為下一任提名人，在政治上可能造成什麼負面影響。

這4位人士透露，多位加州民主黨人強調不經公開競爭選出接替人選將會嚇跑選民，其中之一就是裴洛西（Nancy Pelosi）。

大家擔心的並非賀錦麗作為候選人的實力，而是擔心選擇總統的人是黨內大老們，而不是黨的基本盤。

民主黨上上下下都在討論拜登要是退選該如何前進，但一個以裴洛西首的團體發聲格外引人注目，因為拜登6月底辯論表現奇差之後，裴洛西便主導著公開和私下的相關討論。

例如，就在這次加州代表團開會前幾個小時，裴洛西在MSNBC上發表如今人盡皆知的言論，暗示拜登尚未就連任做出決定，並為民主黨同僚公開發言提供掩護。而以聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）為首的裴洛西加州盟友們，正在大聲敦促拜登退選。

但並非所有民主黨人都贊成開放選出接替人選，即使是認為拜登應該退選的人也這麼認為。一些參與對話的人認為，裴洛西這樣主張，是想拖慢賀錦麗的腳步，讓其他競爭者浮出檯面。

賀錦麗家在洛杉磯，出任聯邦參議員時代表的是加州，加州代表團是她當然的盟友。事實上，4名與代表團密切接觸的民主黨人表示，如果賀錦麗接替參選，預料她立刻會獲得一些支持。

裴洛西的長期盟友、眾議員洛福格林（Zoe Lofgren），昨天在MSNBC上提出「透明公開程序」的理由。

洛福格林提出「迷你初選」的想法：「如果他（拜登）做出決定，就要快速採取行動，我不認為我們可以欽點接班人，但副總統顯然是最主要的人選。」她同時表示，前總統柯林頓（Bill Clinton）和歐巴馬（Barack Obama）可以負責主持相關活動。

現在許多眾院民主黨人都在思考所謂「閃電戰初選」的想法，根據熟悉內部討論的人士，這項提議最初是由與歐巴馬政府關係密切的人士提出，但黨內其他人認為，距離民主黨全國代表大會召開時間太短，這是一場鬧劇。

如果拜登在未來幾天退選，民主黨馬上要面對的問題之一是：「拜登是否支持賀錦麗」？

民主黨另一個要自問的問題，就更為基本了：賀錦麗能不能贏，能不能幫民主黨贏下眾院？

民調顯示，賀錦麗表現僅略勝拜登，但在關鍵人口統計（尤其是非裔選民）中，她的支持率比其他潛在競爭者更強。賀錦麗的支持者和盟友認為，這些調查僅代表她的基本盤，一旦賀錦麗掛帥參選，對她的支持就會增加。

但也有人不看好賀錦麗，一位不願透露姓名的搖擺州民主黨議員表示，賀錦麗在他們的選區贏不了。這位議員說：「我和一些民主黨人談過。他們不想要賀錦麗。」