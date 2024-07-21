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川普范斯首度合體 搖擺州密西根造勢 加強維安 露天改為室內場

編譯盧炯燊／綜合報導
前總統川普(右)獲共和黨正式提名為總統候選人後，20日與副手范斯(左)前往關鍵搖擺州密西根州造勢；這是兩人首次合體拉票。(美聯社)
前總統川普(右)獲共和黨正式提名為總統候選人後，20日與副手范斯(左)前往關鍵搖擺州密西根州造勢；這是兩人首次合體拉票。(美聯社)

前總統川普獲共和黨正式提名為總統候選人後，20日前往關鍵搖擺州密西根州舉行競選造勢集會；這是他遭遇槍擊及獲提名後首場造勢，也是與副手范斯首次合體拉票。

造勢大會在密州第二大城市大湍城(Grand Rapids)范安德爾體育場(Van Andel Arena)舉行，川普發表演說時，改變了咄咄逼人的作風，反而頻開玩笑及以遭槍擊自嘲，引發台下「川粉」笑聲不斷。

例如他故意用一個不尋常的角度看了一眼螢幕，並拿自己的髮型開玩笑說，「那個大傻瓜，是怎麼回事？」「我道歉，這個男人！我抬頭一看，哇！」在與台下人群互動時，還邀請了一名男子上台，然後指著他說「他沒有帶槍」。

自嘲遭槍擊為民主擋子彈

川普在演說裡也不忘抨擊民主黨，指「民主黨的大老闆們正瘋狂地試圖推翻本黨初選的結果，踢走不誠實的拜登」。

川普也否認自己是極端主義者，更說自己為民主擋了一顆子彈，他這個說法引起了全場歡呼。

川普未來集會可能都改室內

此次造勢活動選擇較容易維安的室內場地，一改之前集會都在露天舉行的做法，預計未來的集會都可能在室內舉行。

這個體育場可容納1萬2000人，近期飽受批評的特勤局已加強保安，還有當地警方支援，維安工作幾乎滴水不漏。

川普曾多次到過密西根造勢，2019年3月更到過這個體育場出席集會，這是他熟悉的場地。對副總統候選人范斯來說，則是首次以候選人身分前來。

川、范組成搭檔後首先到密西根，顯然並非巧合，自范斯成為競選搭檔後，川范競選團隊已明確表示，他對贏得中西部戰場州，包括密西根、威斯康辛，甚至賓州至關重要。

范斯有助爭取中西部選票

范斯在獲提名為副總統候選人之前，曾在美國廣播公司(ABC)Newsmax節目透露，他曾與川普談話爭取擔任競選搭檔，當時川普已告訴他，「你可以在中西部的一些州幫助我，例如賓州、密西根等」。

范斯在共和黨全國代表大會上發表接受提名感言時，強調他在俄亥俄州貧困的米德鎮(Middletown)成長的背景，這都有利於他爭取鐵鏽帶地區選民的支持。

密西根州為兵定必爭之地，有得密西根者得天下的說法。

川普2016年在密州擊敗民主黨候選人喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)，但拜登總統2020年在密西根擊敗了川普。

川普右耳需接受聽力檢查

川普的醫生傑克遜(Ronny Jackson)20日表示，川普右耳受槍傷正在按預期康復，但仍有間歇性出血，可能需要接受聽力檢查。

傑克遜是首位醫學專業人士公開描述川普的槍傷，他在社交媒體貼文，指出「子彈造成了一個二公分寬的傷口，一直延伸到川普的軟骨表面。最初出現大量出血，隨後整個上耳明顯腫脹。腫脹已經消退，傷口開始結痂並正常癒合」。

傑克森說，自槍擊事件發生以來，他每天都會對川普的傷勢做評估和治療，儘管不需要縫合，但由於耳朵的血管高度豐富，仍然存在間歇性出血，需要敷藥。

川普 范斯 槍擊

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