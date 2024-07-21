傳裴洛西提議 8月民主黨全代會前「迷你初選」

前眾院議長裴洛西。（美聯社）

民主黨 內部對於拜登是否應該繼續參選連任，意見分歧，黨內動盪加深，現在正在爭論副總統賀錦麗 是否應代替出戰，或者應該在8月的全國黨代表大會之前迅速推出「迷你初選」選出新的提名人。

賀錦麗20日參與麻州的競選募款活動，並獲得參議員華倫(Elizabeth Warren，麻州)的支持，華倫表示如果拜登讓出位置，賀錦麗「準備站出來」。

賀錦麗在活動中未提到要求拜登退出競選或自己代替他出戰的意見，而是重複一貫的競選口號，表示「我們將贏得這次選舉」。

但她是否作為候選人出戰仍不確定，前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)等高層偏好以公開的程序進行，一些人認為這將強化民主黨提名人對抗川普的力度。

拜登20日傍晚去大衛營度假前，在白宮南草坪發表談話，他兒子杭特‧拜登 在場引起一些白宮工作人員的不滿，他們認為這是一個「令人不安的跡象」，表明一位有政治問題的家庭成員重新參與公務。但了解總統家庭的人指出，這是杭特已經穩定了自己的生活，並承擔起他長期以來在父親的圈子裡擔任的知己和參謀的角色的最新跡象。

儘管拜登這一周以來堅持自己是與川普較量的最佳候選人，但仍未能平息黨內騷動，在上個月災難性的辯論表現後，抱持懷疑的民主黨人懷疑他是否能保住白宮，並擔心他會使民主黨控制國會的希望一同破滅。

退伍軍人事務委員會的眾議員高野(Mark Takano)20日加入國會其他民主黨人的行列，要求拜登退出競選，他呼籲拜登「交棒」給賀錦麗。

預期未來幾天會有更多議員發表意見，金主已經提出擔憂。

拜登宣布感染新冠肺炎後在德拉瓦的家中隔離，總統團隊堅稱，拜登已經準備好在接下來一周重返競選活動。

而相關討論正演變地愈來愈激烈。

在鼓動拜登退出競選的議員中，很少人在聲明中提到賀錦麗，一些人表示支持一個公開的提名程序，讓該黨支持新的候選人。

熟悉裴洛西的消息人士表示，儘管她與賀錦麗親近，但她認為任何想競選總統的人都能因公開的過程而有更好的經歷。

裴洛西盟友、聯邦眾議員羅芙根(Zoe Lofgren)19日在MSNBC表示，舉行包括賀錦麗在內的某類型「迷你初選」是合理的。

聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)、威爾契(Peter Welch)皆呼籲拜登退出競選，並表示將支持在大會上舉行公開的提名程序。

威爾契表示，讓程序公開將加強最終提名人的聲勢。