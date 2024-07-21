CNN：催拜登下賀錦麗上 民主黨凝聚共識

民主黨內要求拜登總統退選的壓力愈來愈大，拜登堅持不退選，但萬一拜登退選，黨內傾向由副總統賀錦麗(左)接棒競選的共識愈來愈強。(美聯社)

距11月5日總統大選投票僅100多天，民主黨 內沒人曉得，假如拜登 總統真的退選，要挑出新的總統提名人該走什麼程序，但愈來愈多人認定，提名副總統賀錦麗 這條路最可能迅速走完，畢竟贏得初選的是拜登、賀錦麗搭檔，因此讓賀錦麗成為黨的總統提名人，這項共識正在凝聚。

有線電視新聞網(CNN)20日報導，該怎麼挑人選取代拜登擔任黨的總統提名人，這種私下交談已在幕後進行數周。但流程實在不明朗，所以很多民主黨人，哪怕最擔心拜登的人，都按兵不動，不敢挺身而出反對拜登角逐總統，畢竟接下來發生的狀況可能更加紊亂。

內部民調指出，賀錦麗至少最有助於提升民主黨的熱情，幫忙輔選黨的各級民選公職候選人；主張她能最快整合競選活動的論調聽來也更扎實。她能更主動、強力對付前總統川普，以往被形容成白日夢，現在聽來則漸漸穩固紮實。

拜登的助理們放話，說他一旦由新冠康復，下周便打算返回競選之路，因此很多人慎重地住口，不談假設事項。但就算情況突變，20多名民主黨高層表示，自己無法務實地瞧出用什麼方式，可以讓找人代拜登出征一事塵埃落定。

有些人在推快速、閉門式的遴選流程，讓黨代表可以改支持他人。但有些人拒絕用「加冕」的方法，不管是因為他們偏好其他人選，還是不喜歡換人的辧法。只是，雖說有人正在思索在各州辦理閃電式的初選或鎮民會議推選，但距離選舉只剩百來天，距民主黨在芝加哥市辦全國代表大會時間則更少，怎麼看都不管用。只是，有些支持賀錦麗的支持者力挺那麼做，他們懷疑有任何人可以挑戰到她；幕後其他人都只在裝腔作勢。

幾位最可能代拜登出馬的人選，他們的身邊人及其他人等都承認，黨的忠誠度以及他們的雄心本就是放眼未來，都讓他們束手束腳。黨的內爭只剩一個月，接下來要團結全黨，壓力很大，任何挑戰賀錦麗的人都有自毀聲譽之虞，得罪黨的基本盤。

有位聯邦眾議員表示，相信該由賀錦麗代表黨出馬，畢竟她一直賣力輔選，而且她是接替拜登的自然人選；拜登無法出任黨的總統提名人了，大家應該立即團結支持賀錦麗。

●柯林頓暗挺拜登 勸說金主

根據CNN報導，兩名消息人士透露，在總統大選辯論後，前總統柯林頓、前國務卿喜萊莉·柯林頓(Hillary Clinton)最近幾周一直私下鼓勵捐助者繼續支持拜登。

一人表示，柯林頓夫婦選擇「尊重拜登的決定」，但另一名消息人士說，更準確的說法是，他們「尊重程序」。