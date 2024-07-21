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拜登若退 川普陣營準備好攻擊賀錦麗了 從邊境問題下手

編譯廖振堯／綜合報導
民主黨內要求拜登總統退選的壓力越來越大，拜登堅持不退選，但萬一拜登退選，黨內傾向由副總統賀錦麗(右)接棒競選的共識越來越強。(美聯社)
民主黨內要求拜登總統退選的壓力越來越大，拜登堅持不退選，但萬一拜登退選，黨內傾向由副總統賀錦麗(右)接棒競選的共識越來越強。(美聯社)

知情人士透露如果拜登總統退選，川普競選團隊已準備好針對副總統賀錦麗(Kamala Harris)的文宣、廣告策略，包括攻擊她在拜登政府的政績、於加州擔任檢察官及檢察長的紀錄。

紐約時報20日報導，川普團隊計畫在邊境問題上攻擊她，因拜登曾命她找到這場危機的「根本原因」；賀錦麗助理則表示川普扭曲了她的角色。川普團隊還希望從她當前任期和過去任加州參議員、州檢察總長、舊金山地區檢察官的經歷來找到切入點，比如說2020年總統大選期間表現時曾被批評偏向保守派，時而被批評為對初犯毒品罪犯過於寬容。

據一位了解內部情況的人士透露，川普團隊在辯論結束後，決定取消可能進一步損害拜登形象的廣告。而在共和黨全國代表大會前愈來愈多民主黨人呼籲拜登退選，川普團隊原已經準備好了攻擊賀錦麗的標語和影片，向會場代表們和電視觀眾放送；但大會開始前兩天川普賓州造勢遇襲，團隊便決定沒必要攻擊賀錦麗。

但川普團隊仍已經研究好打擊策略，據稱也準備好其他可能接棒的民主黨人的檔案；此外一些可能成為賀錦麗副手的民主黨籍州長也受審視，如賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)，賓州正是川普入主白宮的重點戰場之一。

知情人士仍說目前為止大部分準備工作都集中在賀錦麗身上，包括最近結束的一項民調，測試她在大選中的弱點。川普團隊認為如果民主黨跳過「首位非裔女性副總統」，不讓她有機會成為「首位非裔女性總統」，那可能導致黨內更深層的分歧，且有疏遠非裔選民的風險。

川普的一些助手私下承認，賀錦麗可能比拜登更擅長傳達某些訊息，特別是墮胎權方面；此外她的司法背景可能也會讓她凌厲攻擊川普的刑事官司。川普高階團隊更希望拜登繼續參加競選，認為他支持率低、高齡和認知能力受質疑，川普更有機會打贏選戰。

川普 拜登 賀錦麗

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