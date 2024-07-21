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與澤倫斯基通話 川普：選上就談判終結俄烏戰爭

編譯陳韻涵／綜合報導
共和黨總統提名人川普19日與烏克蘭總統通話。這是兩人自2020年來首次通話。圖為剛當選總統的澤倫斯基2019年9月在紐約會晤川普總統。(美聯社)
共和黨總統提名人川普19日與烏克蘭總統通話。這是兩人自2020年來首次通話。圖為剛當選總統的澤倫斯基2019年9月在紐約會晤川普總統。(美聯社)

前總統川普烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)19日通電話，川普指稱，他和烏克蘭總統澤倫斯基進行一次非常好的通話。這是自2021年1月川普卸任以來，兩人首次通話。烏克蘭媒體UNN報導兩人通話時並指，川普告訴澤倫斯基「不要相信『假新聞』所宣稱的川普當選有利於俄羅斯的說法」。

隨著共和黨總統候選人川普勝選機率與日俱增，可能預示美國對烏克蘭的外交和援助政策發生變化。有線電視新聞網(CNN)指出，這是川普卸任後，川普與澤倫斯基首次對話；歐洲各國憂慮，川普若在11月勝選，美方對烏克蘭戰爭的政策會往哪個方向走。

共和黨總統提名人川普19日與烏克蘭總統通話。這是兩人自2020年來首次通話。 (...
共和黨總統提名人川普19日與烏克蘭總統通話。這是兩人自2020年來首次通話。 (美聯社)

烏克蘭總統19日與共和和黨總統候選人川普通話。(路透)
烏克蘭總統19日與共和和黨總統候選人川普通話。(路透)

川普在「真實社群」推文寫道，「我謝謝澤倫斯基總統的聯繫，身為各位的下任美國總統，我將為世界帶來和平」，並結束奪去許多人生命、摧毀無數無辜家庭的俄烏戰爭；俄烏雙方將能坐下來，透過談判達成結束暴力，並為通往繁榮鋪路的協議。但未詳述細節。

華盛頓郵報報導，澤倫斯基19日透過X平台發布聲明表示，他19日與川普對話，強調在俄羅斯入侵烏克蘭的情況下，美國支持烏克蘭的重要性。澤倫斯基寫道，烏克蘭遭俄軍進犯已三年，並稱他和川普「在個人會議中，討論採取哪些措施可長久維繫和平」。

川普在競選期間與多位外國領袖交談，但他與澤倫斯基的通話特別重要，因為這次美國大選將影響美方對烏克蘭和俄羅斯的政策，而川普勝選可能預示拜登總統建立、對基輔的跨大西洋支持將出現劇變。

距離大選僅剩不到四個月，川普和拜登對烏克蘭戰爭採取截然不同的立場。

拜登向來堅定捍衛烏克蘭，也不避諱批評俄國入侵；相較之下，川普過去幾年經常稱讚俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)，並宣揚對國外干預抱持懷疑態度的「美國優先」(America First)政策。

據烏克蘭UNN報導，烏克蘭總統發言人尼基福羅夫(Serhiy Nikiforov)在20日電視節目中表示，川普在通話中告訴澤倫斯基，有關他當選後有利俄羅斯的報導都是「假新聞」，並「要求我們不要相信」。

川普曾私下表示，他可以施壓烏克蘭放棄部分領土換取止戰，並揚言減少對烏克蘭極其重要的美國軍援。

川普7月下旬在密爾瓦基舉行的共和黨全國代表大會上，正式接受提名為總統候選人，並邀請俄亥俄州聯邦參議員范斯(JD Vance，前譯萬斯)擔任副手。

范斯曾痛斥美國援助烏克蘭，且在今年春季投票反對一項重大援助計畫。

「川范配」加劇外界對美國參與外國事務的憂慮，擔心川普的第二個總統任期將大幅改變美國立場。

川普 烏克蘭 澤倫斯基

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