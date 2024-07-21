我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

溫州名醫李晟遭砍 同名女星「被死亡」罵網友：腦幹缺失

沒裝警報遭洗劫 金山屋崙華埠商家隔天才發現

華郵：范斯嚴審大使提名 阻撓眾多外交人事案

編譯陳韻涵／綜合報導
俄州聯邦參議員范斯成為川普競選副手，他的印裔妻子烏莎17日在共和黨全代會上介紹先生范斯出場接受副總統提名演說。(美聯社)
俄州聯邦參議員范斯成為川普競選副手，他的印裔妻子烏莎17日在共和黨全代會上介紹先生范斯出場接受副總統提名演說。(美聯社)

華盛頓郵報根據外流備忘錄報導，俄亥俄州聯邦參議員范斯(JD Vance)獲選為前總統川普的副手之前，被國務院權利最大的辦公室，視為參院審查大使提名人選的最大障礙。

范斯曾拿著一份觸及男女同性戀權利、跨性別醫療，以及與多元、公平和包容相關招聘議題相關的熱門社會議題問卷，在一年多的時間內，擱置數十名準備派駐中東、非洲和拉丁美洲的外交官人事案；在范斯積極推動前述意識形態的期間，一度擱置30多名經參院確認的國務院職位提名人選。

華郵取得並首次公開范斯徵詢大使提名人選的問卷副本，內容涉及是否增加美國大使館「性別中立廁所」的數量，擴大「性別不一致(gender dysphoria)和性別過度照顧」的資源，並在「地區驕傲慶祝活動」期間升起「進步驕傲旗」(progress pride flag)。

范斯在給所有獲提名人的問卷中寫道：「我們許多盟友，以及我們尋求建立穩固關係的國家中，多數崇尚傳統基督教、猶太教、伊斯蘭教或印度教等道德價值觀；若經人事任命確認，你們會如何向他們解釋，美國宣揚『LGBTQ 群體的人權』在他們的國家會是什麼樣子？」

熟悉閉門會議內情的匿名美國官員表示，范斯的備忘錄和對拜登總統大使提名人的嚴格審查，反映他個人的看法，即文化精英主義(cultural elitism)已經影響美國外交使團，需要透過非常嚴苛的審查工作來剔除。

對許多保守派人士而言，范斯的監督受到共和黨內部人士的青睞，這些人向來憂慮美國以犧牲國家利益作為代價，提升左傾社會價值觀，同時疏遠非洲、拉丁美洲或亞洲等較保守地區的合作夥伴。

美國駐巴拿馬前大使芭芭拉‧史蒂芬生(Barbara Stephenson)表示，「這讓職業外交官陷入困境，他們被要求公開評論將如何支持現任政府，但下屆政府可能推翻的政策。」

范斯和國務院經過一年的反覆討論之後，最終讓范斯於今年4月放棄多數決定權。

范斯 國務院 參院

上一則

先是賀錦麗後是范斯妻子 印度裔在美國政壇崛起

下一則

更新微軟致當機 專家：CrowdStrike發布前檢查不善釀禍

延伸閱讀

布林肯緩和川普撤美挺烏疑慮 指還有20多國承諾援助

布林肯緩和川普撤美挺烏疑慮 指還有20多國承諾援助
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
團結的共和黨 對上驚惶失措的民主黨

團結的共和黨 對上驚惶失措的民主黨
川普副手選范斯採「美國優先」 能否重塑美中台關係？

川普副手選范斯採「美國優先」 能否重塑美中台關係？

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
FBI尚未釐清涉嫌行刺川普之槍手庫克斯（如圖）的犯案動機，已在其住家車內發現爆裂物，槍械屬於其父親。(美聯社)

FBI破解手機獲2600條線索 20歲男拿父親槍枝行刺川普

2024-07-14 20:29

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一
紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死

紐約班森賀華社突發命案 一家四口包括幼童被刺死