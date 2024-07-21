華郵：范斯嚴審大使提名 阻撓眾多外交人事案

俄州聯邦參議員范斯成為川普競選副手，他的印裔妻子烏莎17日在共和黨全代會上介紹先生范斯出場接受副總統提名演說。(美聯社)

華盛頓郵報根據外流備忘錄報導，俄亥俄州聯邦參議員范斯 (JD Vance)獲選為前總統川普的副手之前，被國務院 權利最大的辦公室，視為參院 審查大使提名人選的最大障礙。

范斯曾拿著一份觸及男女同性戀權利、跨性別醫療，以及與多元、公平和包容相關招聘議題相關的熱門社會議題問卷，在一年多的時間內，擱置數十名準備派駐中東、非洲和拉丁美洲的外交官人事案；在范斯積極推動前述意識形態的期間，一度擱置30多名經參院確認的國務院職位提名人選。

華郵取得並首次公開范斯徵詢大使提名人選的問卷副本，內容涉及是否增加美國大使館「性別中立廁所」的數量，擴大「性別不一致(gender dysphoria)和性別過度照顧」的資源，並在「地區驕傲慶祝活動」期間升起「進步驕傲旗」(progress pride flag)。

范斯在給所有獲提名人的問卷中寫道：「我們許多盟友，以及我們尋求建立穩固關係的國家中，多數崇尚傳統基督教、猶太教、伊斯蘭教或印度教等道德價值觀；若經人事任命確認，你們會如何向他們解釋，美國宣揚『LGBTQ 群體的人權』在他們的國家會是什麼樣子？」

熟悉閉門會議內情的匿名美國官員表示，范斯的備忘錄和對拜登總統大使提名人的嚴格審查，反映他個人的看法，即文化精英主義(cultural elitism)已經影響美國外交使團，需要透過非常嚴苛的審查工作來剔除。

對許多保守派人士而言，范斯的監督受到共和黨內部人士的青睞，這些人向來憂慮美國以犧牲國家利益作為代價，提升左傾社會價值觀，同時疏遠非洲、拉丁美洲或亞洲等較保守地區的合作夥伴。

美國駐巴拿馬前大使芭芭拉‧史蒂芬生(Barbara Stephenson)表示，「這讓職業外交官陷入困境，他們被要求公開評論將如何支持現任政府，但下屆政府可能推翻的政策。」

范斯和國務院經過一年的反覆討論之後，最終讓范斯於今年4月放棄多數決定權。