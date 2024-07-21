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先是賀錦麗後是范斯妻子 印度裔在美國政壇崛起

編譯盧炯燊／綜合報導
俄州聯邦參議員范斯成為川普競選副手，他的印裔妻子烏莎17日在共和黨全代會上介紹先生范斯出場接受副總統提名演說。(美聯社)
俄州聯邦參議員范斯成為川普競選副手，他的印裔妻子烏莎17日在共和黨全代會上介紹先生范斯出場接受副總統提名演說。(美聯社)

俄亥俄州共和黨籍聯邦參議員范斯(JD Vance)成為川普競選副手後，他的印度裔妻子烏莎(Usha Vance)隨即成為各方焦點，儘管有保守派、極端白人主義對她做出種族主義攻擊，但更多的是看到，信奉印度教烏莎的出現，反映出印裔已成為美國一股不可少覷的政治力量。

這也是印裔社區過去十年，在政治上崛起的最新里程碑，先是副總統賀錦麗，然後是烏莎，這個現實是︰印裔女性要麼在白宮連任，要麼成為第二夫人。

根據蒐集亞裔美國人數據的組織 AAPI Data 指出，目前國會中有5名印裔，州議會有近40名印裔，是美國政壇上人數最多的一個亞裔族群。去年發布的人口普查報告，印裔已超過了華裔，成為最大亞裔族群。在2020年，純印度裔已達到440萬人。

大多數印度人是在1965年之後來到美國，近幾十年來印裔人口激增，特別美國科技公司需要雇用大量軟體工程師和電腦程式設計師，吸引了受過高端教育的印度人到來。

在美國的亞裔裡，印度人平均最富有、教育程度最高。以烏莎為例，學歷亮麗，擁有耶魯大學和劍橋大學學位，是公司訴訟律師，最高法院法官的書記員……。

她的父親奇盧庫里(Krish Chilukuri)是機械工程師，就讀於印度最負盛名的印度理工學院。母親拉克希米(Lakshmi Chilukuri)是生物學者，現任聖地牙哥加州大學一所學院的教務長。

此外，在每一個政治和公民參與衡量標準上，印裔在亞洲群體中都佔前，主要原因是印度有民主傳統及使用英語，它的國民來到美國更易適應。

自2008年以來，印裔在總統選舉的投票率是亞裔群體中最高，他們一直是民主黨可靠的支持者。但根據本月發布的亞裔選民調查，印裔對拜登總統的支持率下降，愈來愈多認為自己是獨立人士。

反觀共和黨，主要強調其與基督教的聯繫，較少吸引其他信仰的人，信奉印度教的烏莎這次有望成為第二夫人，也說明政治不得不向現實低頭。

印度 亞裔 共和黨

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