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川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

編譯周辰陽／即時報導
共和黨總統候選人、前總統川普（左），以及同黨副總統候選人、聯邦參議員范斯16日在全國代表大會期間共同亮相。（美聯社）
共和黨總統候選人、前總統川普（左），以及同黨副總統候選人、聯邦參議員范斯16日在全國代表大會期間共同亮相。（美聯社）

前總統兼共和黨總統候選人川普挑選了聯邦參議員范斯為競選搭檔，而他曾在陸戰隊服役的經歷也成為媒體的焦點。不過，一位同樣是陸戰隊退伍軍人的民主黨籍聯邦眾議員認為，范斯並未維護「陸戰隊價值」。

國會山莊網站19日報導，麻州民主黨籍聯邦眾議員莫頓（Seth Moulton）作客「Pod Save the World」Podcast時，主持人維特（Tommy Vietor）提問，既然他跟范斯同為退伍軍人，那他對川普選中范斯為副總統提名人有何想法。

據轉述，莫頓回答，「他是陸戰隊退伍軍人，我是說，一名戰地記者。他沒打太多仗，也沒有完全維護陸戰隊的價值觀。老實說，差得遠了」。

莫頓接著批評范斯，「我認為他是國會最大的偽君子之一。這個人寫了一本書，跟他的候選人身分完全矛盾。他攻擊川普，隨後成了馬屁精」。

莫頓還說，范斯是聽從川普吩咐的人，也懷疑這是范斯雀屏中選的「唯一原因。或者，至少是最重要的原因」。莫頓主張，川普不想要「另一個潘斯」，可能在「危急關頭」跟他作對。

@crookedmedia Rep. Seth Moulton believes JD Vance "doesn't exactly uphold Marine values." #PodSaveTheWorld #CrookedMedia #SethMoulton #JDVance ♬ original sound - Crookedmedia

范斯 川普 眾議員

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