隔離期間逼退加劇 拜登惱火老友與黨內落井下石

親近人士透露，拜登(圖)越來越意識到自己的連任競選之路可能無法走完，甚至已有人開始私下討論可能宣布退選的時機與場合。(美聯社)

總統拜登 面臨黨內「換拜」壓力日增。媒體披露，因確診COVID而於老家自宅隔離的拜登惱火遭黨內遺棄，懷恨包括歐巴馬在內老戰友在這場精心策畫的逼宮裡背後捅刀。

華盛頓郵報指出，共和黨提名大會結束後，民主黨 又有10名眾議員、2名參議員加入，讓黨內勸退拜登的國會議員人數到19日晚間達到37人。

然就在一個月前，民主黨所有人都還團結在拜登身後、一起痛批共和黨對手川普這位官司定罪、煽動國會山莊暴動的破壞分子對美國民主的威脅，前眾院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）宛如頌歌的一句「多元是我們的優勢、團結就是我們的力量」6月還響徹民主黨內；但6月27日拜登與川普辯論表現不佳後，一切全變調。

紐約時報引述與拜登關係密切人士透露，政壇打滾多年的拜登一眼就能看出，近日洩給媒體作為逼他退選的報導是精心策畫的協同作業。拜登認為裴洛西正是一大煽動者，但也惱火昔日親密搭檔的前總統歐巴馬，覺得他也有在幕後操控。

紐時指出，現任總統和所屬黨內要員們間於如此鄰近大選時摩擦劇烈，在華府政壇並不多見，尤其現在逼退拜登的人都是過去幾十年來與他攜手邁向成功的黨內重要盟友。歐巴馬曾提拔拜登為副總統，更助他在2020年入主白宮；裴洛西則協助拜登達成諸多立法成就。

幾個堅持不具名的親近拜登人士，描述目前這位在離白宮數百英里外養病、不時傳出乾咳的現任總統是如何處在政治生涯最黑暗的時刻。

對一篇又一篇逼宮報導，拜登益發惱火。這些報導稱參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾議院少數黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）、裴洛西、歐巴馬等人警告，11月大選民主黨將遭受毀滅性敗選。

拜登更注意到歐巴馬近日沒有任何雪中送炭之舉，並有前助理出面帶頭呼籲他退選，更被拜登解讀為代表這位昔日上司的態度。此外，也有前總統柯林頓的幕僚跳出來勸退拜登。

拜登在私下痛罵歐巴馬及柯林頓幕僚時表明，他覺得這些人於1994、2010年期中選舉害民主黨慘敗，現在卻反過來教他怎麼救全黨顯得格外諷刺，反而自己2022年期中選舉還為民主黨保住參議院。不過拜登砲火僅限柯林頓的幕僚，對仍在勸金主出力的柯林頓本人還是感激，但說到歐巴馬時則完全不假辭色。

共和黨提名大會結束後，19日又有更多國會民主黨人公開呼籲拜登讓賢，其中有新墨西哥州聯邦參議員海恩瑞希（Martin Heinrich）、俄亥俄州聯邦參議員布朗（Sherrod Brown），以及包含洛福格林（Zoe Lofgren）在內至少9個聯邦眾議員；洛福格林向來是裴洛西的親密盟友。

紐時指出，裴洛西的盟友們在拜登確診靜養期間跳出來逼宮，自然不大可能是巧合。當另一裴洛西盟友、加州聯邦眾議員謝安達（Adam B. Schiff）本週稍早表態勸退時，拜登陣營就認為是在傳達裴洛西旨意，如今拜登更已視裴洛西為逼宮的幕後主要煽動者。

儘管拜登和競選團隊表面上仍堅稱參選到底，但親近人士私下透露，拜登越來越意識到自己的連任競選之路可能無法走完，甚至已有人開始私下討論可能宣布退選的時機與場合。

其中一個考量因素是拜登的幕僚認為，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）應共和黨邀請於24日訪問華府並於國會發表演說，拜登絕不能在這天之前宣布退選，否則無疑讓內唐亞胡稱心如意。拜登與內唐亞胡近期因以哈戰爭的立場不對盤而關係緊繃。

紐時指出，拜登目前仍抗拒逼退壓力，過度施壓恐有逼拜登鐵了心選到底而魚死網破風險。兩名熟悉拜登想法的人士透露，截至19日下午，拜登依然沒有改變心意。