川普提名演說 2度提台灣 指世界在第3次大戰邊緣

川普19日晚上正式接受共和黨提名參選總統，演說中強打嚴管非法移民，若當選將立即恢復邊境築牆。（路透）

前總統川普 18日晚間接受共和黨提名角逐總統大選，他在90分鐘的演說中提及台灣兩次，指受到中國環伺；川普也再次使用「中國病毒」這個爭議用詞，揚言當選後會對中國商品課徵百分之百或更多的關稅。

再提「中國病毒」揚言對中國加徵關稅

川普先用平和的語調詳述13日遭到暗殺的經過，他說，自己在那美麗的一天面臨槍擊，第一時間反應過來才發現是子彈，在特勤人員挺身保護他後，有更多子彈在他們周邊飛舞，「我能站在這裡，全靠全能上帝的恩典」。川普向槍擊事件中罹難的消防員默哀，並親吻死者的頭盔。

在發生賓州暗殺未遂事件後，共和黨大會隨之充滿戲劇性。川普說，槍擊案後他大改講稿內容訴求團結，「發生了令人髮指的攻擊，今晚我們依然團結一致，比起以往任何時刻更加堅定。」他承諾要攜手各色人種的美國人民，帶領美國創新高峰。

川普提名演說，談及非法移民、邊界高牆、俄烏戰爭和電動車。（歐新社）

但諷刺的是，川普仍花了許多時間攻擊對手，他再稱2020年的選舉不公，是民主黨做手腳；民主黨還以司法系統為武器，把政治對手標註為民主的敵人；他說，「事實根本不是這樣，我是為美國人民拯救民主的那個人」。

他也再度使用「中國病毒」（the China Virus）來指稱新冠疫情，川普說：「最好的交易可能是我與中國達成的交易，他們購買500億美元的美國產品，之前他們什麼也不買。但老實說，我從不談這件事，因為新冠病毒；我從不提起這件事，因為發生了…中國病毒。」台下頓時響起一陣歡呼。

2020年初，世界衛生組織敦促世人避免使用「武漢病毒 」或「中國病毒 」，擔心會激起對亞裔的反感。川普在2020年3月16日的推文中使用「中國病毒」一詞，之後帶有#chinesevirus等標籤的推文隨之激增，美國更發生多起攻擊亞裔事件。

川普在演講中兩次提到台灣，他說，當前危險指數高的區域包含歐洲、中東，台灣、南韓和菲律賓，是第三次世界大戰的邊緣；川普也談到中國環伺台灣問題。

川普的內政議題主要聚焦移民，他指非法移民 搶走美國人的工作，帶來犯罪和混亂，指控美國南部邊境發生大規模入侵，這些非法移民來自監獄和精神病院，給全國各地都帶來犯罪、貧窮、疾病和破壞，川普說，美國已經成為世界垃圾場，其他國家正在嘲笑美國。

川普重申要關閉邊境，甚至動用部分國防預算繼續建造邊界高牆，阻止移民非法跨境；要透過降低能源價格來降低家庭開支成本，若重返白宮要開始「挖挖挖」。

在國際議題上，川普說，「我將結束現任政府製造的國際危機，包含俄烏戰爭、以色列遇襲」，他要求哈瑪斯在他就任總統前釋放人質，否則要付出代價。

川普也說，上任後就會推翻拜登政府的電動車政策，不能坐視中國在墨西哥建造電動車工廠，低價傾銷中國電動車，他承諾要重建美國汽車製造業。

川普發表演說時，妻子梅蘭妮雅和大女兒伊凡卡夫婦首次在全代會露面。