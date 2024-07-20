新聞周刊民調：川普拒協防台灣立場 與4成共和黨人相左

川普放棄協防台灣的立場，可能激怒部分共和黨人。圖為共和黨籍的聯邦眾院外交委員會主席麥考爾(左)率領跨黨派議員慶賀團訪台時，獲中華民國總統賴清德(右)接見。(歐新社)

新聞周刊(Newsweek)民調 顯示，前總統川普 拒絕協防台灣的立場，與部分共和黨 人的看法並不一致，但專家分析，民調問題的問法，可能影響受訪者的回答。

這項民調委託民調機構「芮菲德與威爾頓策略公司」(Redfield & Wilton Strategies)於15日進行，就在彭博新聞(Bloomberg)發布川普專訪的前一天，川普在訪談中表示，「台灣應該支付美國保護費」。

華府與台北並無正式外交關係，但美國向來是台灣最重要的國際支持者，受「台灣關係法」(Taiwan Relations Act)約束，提供防禦性武器給台灣，並對台灣採行「戰略模糊」(strategic ambiguity)政策。

北京在南海的好戰(belligerence)行為日益引起台灣及其鄰國關注，中華民國總統賴清德5月就任後不久，中國就在台灣周邊軍演。

川普的言論增添他若在11月勝選後，對台政策的不確定性。

川普告訴彭博，台灣「距離美國9500哩」，「距離中國僅68哩」，並抱怨台灣「搶走我們的晶片業務」。

新聞周刊的民調訪查3500人的意見，試圖了解若中國入侵台灣，美國選民對台灣的支持程度。

民調提問：「若中國入侵台灣，會在多大程度上支持美國及其英國等盟國援助台灣。」

在受訪的共和黨人中，43%的人贊成或強烈支持美國協防台灣，不贊成或強烈反對美國協防台灣的受訪者約18%，另有12%的人回答不知道。

共和黨對此議題的支持率，與各階層選民的支持率大致相同。

約44%的受訪者贊成或強烈支持美國協防台灣，而不贊成或強烈反對者占14%，另有26%的人不贊成也不反對，16%的人說不知道。

「新聞周刊」記者詢問川普競選團隊發言人史蒂芬‧張(Steven Cheung)，他的回答是，「川普總統在任時是和平的，可惜拜登總統代表更多戰爭、更多衝突和更多不必要的侵略」。

賓州巴克內爾大學(Bucknell University)中國研究所所長朱志群(Zhu Zhiqun)表示，「民調顯示，共和黨選民比民主黨或獨立選民更有可能支持美國協防台灣」。

然而，朱志群也說，不同的問題可能得到不同答案；他舉例：「若民調問題是，你支持美國派兵到台灣與中國打仗嗎？我懷疑大多數人依然會回答『是』。」

朱志群表示，「川普從不熱衷協防台灣。」

朱志群認為，「若中國在沒有挑釁的情況下突然發動攻擊，美國肯定會幫台灣」，但若台灣在法律上脫離中國獨立，「若爆發戰爭，美國很可能不會干預，或只會稍微介入」。

朱志群說：「台灣很多人清楚美國可能提供協防，他們正關注俄羅斯和烏克蘭的戰爭，並意識到完全依靠山姆大叔(Uncle Sam，指美國)協防台灣並非好主意。」