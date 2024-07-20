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川普90分鐘演說遭評「冗長」川粉眼中帶淚→閉目養神

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川普90分鐘演說遭評「冗長」川粉眼中帶淚→閉目養神

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普18日晚接受共和黨總統候選人提名後發表演說，回憶遭遇槍擊的過程，讓許多與會者動容。(歐新社)
前總統川普18日晚接受共和黨總統候選人提名後發表演說，回憶遭遇槍擊的過程，讓許多與會者動容。(歐新社)

前總統川普接受共和黨總統候選人提名後發表90分鐘演說，從美東時間18日晚間講到19日零時過後，歷歷在目回憶遭遇槍擊過程的敘述備受好評，但後來則改變基調，成為支持者熟悉的造勢場合談話。

Axios新聞網站記者巴蘇(Zachary Basu)表示，「新版川普」在28分鐘的時間裡安撫全國並讓眾人安靜，但「舊版川普」呼之即出，怒吼、咆哮，花了64分鐘嘮叨，讓美國民眾覺得無聊。

川普接受提名的演說雖被喻為呼籲全國團結，卻沒有提及拜登總統，川普改變演說基調之後才兩度說到拜登的名字。「浮華世界」(Vanity Fair)雜誌形容，川普這段演講彷彿在「鞭打美國」。

負責共和黨全國代表大會(Republican National Convention)現場報導的國家廣播公司(NBC)記者哈克(Garrett Haake)表示：「上半段演說時，我看到很多人眼中帶淚，下半段則看到很多人閉目養神。」

紐約時報19日標題寫道，川普嘗試為「美國浩劫」(American carnage)翻篇卻未成功，「美國浩劫」是川普2017年就職演說中受到高度矚目的用詞。報導指出，川普這次在共和黨全代會最後一夜發表壓軸演說，承諾要為政治歧見搭起橋樑，可是後來卻樂於深化歧見。

華盛頓郵報記者亞恩斯杜夫(Isaac Arnsdorf)、道希(Josh Dawsey)指出，川普用一種新的手段包裝團結訴求，內容還是與從前一樣的美國衰退灰暗觀點，憎恨政治對手與移民，如此態度界定了川普九年政治生涯，還改變了共和黨。

福斯新聞網晨間新聞節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)主持人瓊斯(Lawrence Jones)說，川普演說是「神奇的時刻」，「是一段很棒的演講」。

福斯新聞網(Fox News)政治評論員羅夫(Karl Rove)雖然對共和黨全代會的程序讚不絕口，卻在川普演說結束離開舞台時說道，演講當中出現「弱點」。

川普 共和黨 拜登

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