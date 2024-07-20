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拜登下周將恢復競選…傳家人討論退選 賀錦麗則安撫大金主

編譯潘勛／綜合報導
儘管黨內要他退選的壓力很大，拜登仍不鬆口，稱下周要繼續競選行程。(美聯社)
儘管黨內要他退選的壓力很大，拜登仍不鬆口，稱下周要繼續競選行程。(美聯社)

拜登總統19日矢言繼續競選連任，下周就恢復競選行程，但至少十分之一的民主黨聯邦眾議員已公開要求拜登退選；消息人士稱，拜登家人開始討論他可能退選的計畫及條件；副總統賀錦麗同日也安撫民主黨大金主，表示民主黨還是會贏得總統選舉，但是金主並不買帳。

路透報導，拜登6月底與共和黨總統提名人川普辯論，表現堪稱災難，讓人害怕他會在11月5日選舉失利，讓民主黨付出慘重代價。但是目前感染新冠、在德拉瓦州自家隔離休養的拜登依然不屈服，表示很快要恢復競選。

拜登聲明表示，自己熱切盼望下周返回競選行程，繼續揭露川普「2025計畫」(Project 2025)政見帶來的威脅，同時闡明自己執政紀錄，還有他對美國的願景。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，但消息人士透露，拜登家族成員開始討論，該如何讓拜登退選；討論的整體調性，放在拜登若是決定退選，必須讓民主黨處於最佳態勢，能在11月擊敗前總統川普，還要強調拜登50多年來獻身民選公職、服務國家。

拜登家族明確討論的是：要以什麼方式，拜登才願意結束自己的連任競選，時機要由拜登自擇，還要有精心計算的計畫。

拜登考慮退選，還有他家族在設想他可能退選的計畫，這種光景堪稱不凡的發展，畢竟他多次表示自己不願放棄身為民主黨準總統提名人的地位。白宮發言人貝茨(Andrew Bates)則否認拜登家人正在討論退選計畫。

但民主黨高層、金主，甚至拜登連任選戰陣營的辦事人員的憂心日益升高，畢竟三周前拜登與川普辯論表現太糟；此外民主黨看見共和黨團結支持川普。

另一方面，副總統賀錦麗在19日下午在匆匆安排的視訊會議上，安撫300位民主黨金主，表示黨還是會贏得這次選舉。但是幾名參加者認為該會議價值不大，甚至認為拜登陣營漠視金主對拜登繼續參選的正當擔憂 。

賀錦麗(右)19日帶著兩個侄外孫女到超級名模泰拉‧班克斯(左)在華府開設的冰淇淋...
賀錦麗(右)19日帶著兩個侄外孫女到超級名模泰拉‧班克斯(左)在華府開設的冰淇淋店。(歐新社)

至少九名民主黨國會議員19日呼籲拜登退選；數名拜登選戰募款人也奉令暫停行動，理由是民主黨金主威脅要扣住給選戰的獻金，因此拜登陣營匆匆安排這次視訊會議。

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