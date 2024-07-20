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誰讓拜登從堅持不退到萌生退意？紐時分析3大關鍵

記者顏伶如／綜合報導
儘管民主黨內部壓力很大，拜登仍然堅稱不退選。(美聯社)
儘管民主黨內部壓力很大，拜登仍然堅稱不退選。(美聯社)

紐約時報19日報導，拜登總統從堅持參選到變成萌生退意，導致態度軟化的三大關鍵在於前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)出面講話、各州民調支持度持續走下坡，還有重量級民主黨金主紛紛以停止選舉捐款進行杯葛。

前眾院議長裴洛西公開表態，是促成拜登考慮退選的重要因素。(美聯社)
前眾院議長裴洛西公開表態，是促成拜登考慮退選的重要因素。(美聯社)

消息人士透露，拜登顧問團現已開始討論宣布退選的最佳時間點為何等細節，某些人士認為最快可能未來幾天便將宣布，但情勢可能仍有變化，因為拜登確診新冠病毒之後，迄今仍在德拉瓦州雷賀柏斯海灘(Rehoboth Beach)度假屋隔離。

拜登陣營對民主黨盟友表示，拜登從執意參選到底變成不再堅持是因為出現三大因素：裴洛西對拜登是否繼續參選發表公開談話，最新各州民調顯示拜登距離足以當選的選舉人票門檻仍然遙遠，民主黨金主則以停止捐款做為杯葛，要求拜登退選。

拜登總統從堅持參選到底變成萌生退意，前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)...
拜登總統從堅持參選到底變成萌生退意，前眾院議長裴洛西(Nancy Pelosi)出面講話是原因之一。(路透)

拜登陣營原本希望透過募款機構「拜登勝利基金」(Biden Victory Fund)向重量級金主募得5000萬元，分給拜登競選團隊、民主黨全國委員會(Democratic National Committee)、各州民主黨黨部使用。今年6月金主募款也達到5000萬元目標，可是自從拜登電視辯論表現失利後，估計7月份金主募款所將不到2500萬元。

伊利諾州聯邦眾議員卡斯頓(Sean Casten)19日加入其他民主黨籍國會議員，呼籲拜登退選並交棒給新世代。

拜登 民主黨 裴洛西

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