傳拜登家人已開始討論退選計畫 白宮駁斥

拜登面臨被要求退選的壓力倍增。(美聯社)

拜登 總統面臨被要求退選的壓力倍增，NBC引述兩位知情人士說法報導，拜登的家人已開始討論他退選的計畫和可能性。

報導指出，有關討論的整體基調是，若拜登決定退選，任何有關計畫都應讓民主黨 站在擊敗前總統川普 的最佳位置，同時也要符合拜登為美國服務逾50年的價值。

據了解，拜登的家人已針對拜登如何在精心計算的時間及地點下退選進行討論。知情人士說，包括競選對拜登的健康、家庭以及美國國家穩定的影響，都是首要考量因素。

拜登正考慮退選，而他的家人也在討論可能的退選計畫，這是一個非同尋常的發展，因為拜登此前已多次表明他不會放棄連任之路。

然而，自三周前的一場毀滅性辯論以來，民主黨黨內領導人、金主甚至競選團隊日益憂心。同時，民主黨人正觀察川普遇刺未遂後接受共和黨提名，該黨所展現的團結氣氛。

白宮發言人貝茨（Andrew Bates）駁斥拜登家人正在考慮退選可能性的說法，稱「這根本不存在。那些提出這樣說法的人，並不代表他（拜登）的家人或競選團隊，他們將被證明是錯誤的。請保持信念。」