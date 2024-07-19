我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登減免學貸再受阻 教育部凍結800萬人還款

洛杉磯家暴案1死2傷 華女持武士刀向警投降

全代會觀察／演說加戲又搞對立 川普還是川普

記者張文馨
川普嘴巴說要團結，全代會演說上還是忍不住攻擊民主黨和拜登。(新華社)
川普嘴巴說要團結，全代會演說上還是忍不住攻擊民主黨和拜登。(新華社)

宣稱靠神庇佑躲過一劫的男人登上全代會舞台，川普還是那個川普，嘴巴說著要團結，還是忍不住攻擊民主黨拜登，大會讀稿機的字幕走走停停，只能等讓川普盡興發揮再繼續。

川普演講稿有著接受提名演說的嚴謹，可看出從內政到國際安全都想兼顧，例如移民、通膨、能源、俄烏戰爭、以哈衝突，甚至台灣面臨中國大陸的威脅。

但顯然這樣的稿子不太吸引川普，他「自動加戲」，從那個謹慎照稿行文的川普，回到那個在競選場合無限制開講的川普。在川普自由發揮的段落，雖然他的言語和思想跳躍，支持者反而能跟上川普的笑點，讓川普愈講愈起勁，預計晚間10時30分要結束的全代會活動，硬是拖到11時過後。

川普不依演講稿，全代會上自由發揮。(歐新社)
川普不依演講稿，全代會上自由發揮。(歐新社)

這是場內有趣的對比，另一項比較嚴肅的對比，卻是川普本人呈現的矛盾。

川普大難不死，為共和黨全代會和選舉衝高一波新氣勢。川普說，槍擊案後，他重寫演講稿，主打團結，要給國家帶來希望。結果團結只在開場和結尾，中間跑題批評民主黨作風不強悍，卻最會拿司法當武器追殺政敵，若要真正團結國家，就不要再糾結司法案件；過陣子又回馬槍批評民主黨操弄上屆總統選舉結果，若不是荒謬的選舉，他現在還是總統，能穩住國際局勢。

相較於四年前霸氣十足的領袖風格，川普這次想要透過團結添加一些柔和與悲天憫人，卻又偏偏往社會對立嚴重的議題上踩。迄今為止，川粉依然相信選舉被偷走，而民主黨人嗤之以鼻，川普的司法案件背後是否有政治力介入，多次民調都呈現民意兩極化。

這樣的美國社會分歧如何消弭，這樣的川普如何帶領團結，都讓人不得不打巨大問號。

川普 民主黨 拜登

上一則

微軟大當機害全球陷入混亂 外媒稱史上規模最大前所未見

延伸閱讀

看好川普可統一台灣 「川建國」重現中國網路熱搜

看好川普可統一台灣 「川建國」重現中國網路熱搜
感謝摔角明星撕衣力挺 川普提名演說5大亮點一次看

感謝摔角明星撕衣力挺 川普提名演說5大亮點一次看
川普中槍後揮拳 查克柏格：我見過最厲害的事情之一

川普中槍後揮拳 查克柏格：我見過最厲害的事情之一
川普槍擊案 死亡威脅來自伊朗？川普的國防官員要拜登救命

川普槍擊案 死亡威脅來自伊朗？川普的國防官員要拜登救命

熱門新聞

不斷更新／川普遭槍擊 槍手被擊斃 官員：兇嫌為白人男性

2024-07-13 23:50
庫魯克斯(Thomas Matthew Crooks)高中畢業紀念冊上的照片。(路透)

刺殺川普槍手照片曝光 首投族+共和黨員 兇嫌父：不知兒搞什麼鬼

2024-07-14 15:29
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
前總統川普13日晚間於賓州的造勢活動發生槍擊事件。(路透)

川普遇槍擊 現場急喊「趴下」 他帶血起身高呼三聲「Fight」

2024-07-13 20:05
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
第75屆北約峰會11日舉行閉幕典禮，美國總統拜登誤將烏克蘭總統澤倫斯基（右）介紹成「普亭總統」，可見到澤倫斯基本人正朝著他看過去。（路透）

「OMFG」拜登公開口誤震驚歐洲官員 透露正忙著聯繫川普團隊

2024-07-13 07:20

超人氣

更多 >
鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光

鄭佩佩經紀公司發文證實死訊 離世2天後公開原因曝光
佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心

佛州女吃霸王餐忘拿錢包就走 結局大快人心
全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消

全球IT大故障 截至今早全美上千航班取消
WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟

WSJ：中國無證客靠著廣闊人際脈絡打入美國經濟
不斷更新 川普談以哈：在我上任前放回人質 否則付出代價

不斷更新 川普談以哈：在我上任前放回人質 否則付出代價