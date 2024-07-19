裴洛西也勸退？傳要拜登別拖後腿：你無法贏川普

民主黨大老眾院前議長裴洛西（左）也私下敦促拜登（右）退選，認為他在拖民主黨後腿，可能讓民主黨也輸掉國會。（路透）

眾院前議長裴洛西 (Nancy Pelosi)等議員私下敦促拜登 總統退選，裴洛西表示，拜登在拖民主黨 後腿；另據紐約時報分析指出，拜登的態度軟化，聽得進勸退諫言。

有線電視新聞網(CNN)引述四位消息人士的說法報導，裴洛西已告訴拜登，民調顯示他無法擊敗前總統川普；若繼續尋求連任，可能影響民主黨11月贏得眾院的機會。

一名消息人士透露，拜登駁斥並告訴裴洛西，有民調顯示他會贏；另一名消息人士則說，拜登為民調結果辯護。

另有一次，裴洛西要求拜登的資深顧問唐尼隆(Mike Donilon)接電話，討論民調數據；這是拜登上月底辯論失利後，外界已知裴洛西與拜登的第二次通話，兩人本月初也曾通話。

CNN報導，沒有任何消息來源指出，裴洛西是否在後來的通話中，告訴拜登她認為拜登應退選。

辯論結束後，裴洛西持續傾聽同僚的憂慮。她上周受訪時說：「總統決定是否參選引起軒然大波，我們都鼓勵他做決定，時間不多了。」

裴洛西發言人則表示，裴洛西12日以後都在加州，未與拜登說話，「議長尊重她與總統會面對談的保密性，可惜媒體根據匿名消息來源瘋狂報導，扭曲她與總統的對話及內容」。

紐時報導，民主黨的「換拜」聲浪與正舉行全代會號召團結的共和黨形成強烈對比，民主黨人也在觀察拜登未來數月能否積極競選。

拜登確診新冠肺炎後，18日在德拉瓦州的海灘度假屋裡休養；白宮17日說拜登的新冠篩檢已呈現陰性，在民主黨希望看到他有活躍表現之際，白宮將他隔絕在外。

此外，原本力挺拜登的民主黨聯盟17日出現分裂跡象；消息人士透露，聯邦參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)與國會眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)討論後，呼籲民主黨議員延後原訂8月1日開始的虛擬提名程序投票。

紐時指出，多年來，隨著年齡增長，裴洛西也曾面臨是否掌握議長權勢的掙扎；民主黨2018年重掌眾院多數後，她面臨黨內阻止她再任議長的風波，而她自設四年任期以平息爭議。

2022年，民主黨失去眾院多數地位，裴洛西最終讓位給53歲的傑弗瑞斯完成世代交替。裴洛西如今深信，若拜登也讓位給年輕世代，對拜登、民主黨和國家來說，都是最好的選擇。

多位與拜登關係密切的人士18日表示，相信拜登已開始接受自己可能無法勝選且不得不退選的想法。

一名消息人士透露，拜登若很快交棒給賀錦麗副總統，也不奇怪。