拜登若提名前退選 3900黨代表將開會重推候選人

拜登如果決定退選，民主黨極為可能推舉副總統賀錦麗（中）接棒，對民主黨選情將是一大考驗。（路透）

根據民主黨 黨章規定，如果拜登 總統在獲得民主黨全國代表大會(Democratic National Convention)正式提名之前自動退選，3900多名黨代表將開會並舉行第一輪投票，拿下絕大多數票的人選將成為民主黨總統候選人。如果無人取得絕大多數票，則將由700多名超級代表(superdelegates)表決選擇候選人，4600多名黨代表將持續投票直到某位人選取得絕大多數票。

依照原訂行程，拜登將在全國代表大會之前的視訊唱名表決中，正式獲得民主黨提名為2024年總統候選人。如果拜登在獲得正式提名之前便早一步主動宣布退選，或者正式獲得提名之後全國選票上的民主黨候選人出現空缺，民主黨黨章對於應該如何因應都有規定。

國家廣播公司(NBC)分析，值得注意的是，如此空前狀況若果真出現，民主黨可能針對候選人的替代人選規定展開投票。新規在全代會通過之後，不同州的州法可能讓某些選票替換拜登變得複雜。

倘若民主黨提名程序已經完成，民主黨黨章允許的三種候選人替換狀況為：候選人請辭、死亡或不能視事。民主黨全代會主席將與民主黨國會領袖、民主黨州長協會(Democratic Governors Association，DGA)領袖開會討論替換人選，然後交付民主黨全國委員會(Democratic National Committee)全體成員表決。

經濟學人(Economist)與YouGov民調機構18日公布最新聯合民調顯示，如果拜登退選，79%民主黨員認為應由副總統賀錦麗 上場代打。

受訪的民主黨人士當中約有28%表示，賀錦麗迎戰川普的勝算比拜登親自出馬還高，約有32%受訪民主民眾說，賀錦麗迎戰川普的勝利機率與拜登出馬差不多，另外24%受訪民主黨人則說，民主黨改推賀錦麗上場的勝利機會低於拜登。

這項民調當中，51%受訪選民說拜登絕對應該退選或讓位給其他民主黨人選角逐白宮。