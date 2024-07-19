難贏4戰鬥州 拜營坦承選情棘手：要湊齊選舉人票「不容失誤」

民主黨大選團隊評估，拜登在此次大選要贏得喬治亞州、亞利桑納州等戰鬥州選票目前已越加困難。(美聯社)

民主黨 大選團隊評估，拜登 在此次大選要贏得喬治亞州、亞利桑納州等戰鬥州選票目前已越加困難。民主黨目前首要任務仍希望戰鬥州能維持「高度競爭力」。

路透社報導，數十位競選人員及資深民主黨人認為，2020年拜登曾拿下的喬治亞州、亞利桑納州與內華達州以及民主黨一度認為能從川普 拿回來的北卡羅來納州，現在選情變得更加棘手。拜登在6月底辯論表現不佳，加上川普上周末遇刺事件，都讓川普在四個州的民調領先局勢更加確定。

雖然在選舉日前，預測可能會有變化，但根據競選人員最新的評估，拜登幾乎沒有失誤的餘地。拜登只有在贏得賓州、威斯康辛州和密西根州等「鐵鏽帶」(Rust Belt)製造業州，以及可能很快也會面臨風險的內布拉斯加州的一個國會選區，才能湊齊贏得總統所需的270張選舉人團(Electoral College)票。

一位資深選務人士就指出，亞利桑納州、喬治亞州與內華達州目前選情「非常緊張」。另外，負責戰鬥州的主管坎寧恩(Dan Kanninen)也表示，競選團隊正在亞利桑納州與內華達州增加人手，而且在所有搖擺州維持「高度競爭力」仍是首要任務。

民主黨議員曾擔憂，拜登不只會丟掉白宮，連參眾院選舉也會敗給共和黨，競選團隊原以為發生槍擊後，上述聲音就會消失，但眾議員謝安達(Adam Schiff)本周二表示，如果拜登持續參選，民主黨可能會慘敗。資深選務人員也指出，雖然多數民調顯示拜登在「鐵鏽帶」選區仍落後川普，但拜登依舊維持在「誤差範圍內。」

在遇刺事件發生之前，部分民調曾顯示，在偏好民主黨的維吉尼亞州、新罕布夏州以及自1972年以來從未支持過共和黨總統候選人的明尼蘇達州，川普在當地的支持率都相當高，「事情一旦走下坡路，便一發不可收拾，」資深民主黨策士卡維爾(James Carville)說。

共和黨民調專家艾爾斯(Whit Ayres)也以撲克牌難拿的手牌比喻說，拜登「要在沒有錯失任何一張可能的選舉人票之下拿到卡順(inside straight)，才剛好拿到270票。」

近年來，總統大選的勝負常常由少數幾個州的一小部分選民決定，如果拜登以目前評估局勢最後獲勝，等於以270張選舉人票對上川普的268張票，將是自1876年共和黨的海斯(Rutherford B. Hayes)以一票之差勝選後，差距最小的勝利。