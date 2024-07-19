難贏4戰鬥州 拜營坦承選情棘手：要湊齊選舉人票「不容失誤」
民主黨大選團隊評估，拜登在此次大選要贏得喬治亞州、亞利桑納州等戰鬥州選票目前已越加困難。民主黨目前首要任務仍希望戰鬥州能維持「高度競爭力」。
路透社報導，數十位競選人員及資深民主黨人認為，2020年拜登曾拿下的喬治亞州、亞利桑納州與內華達州以及民主黨一度認為能從川普拿回來的北卡羅來納州，現在選情變得更加棘手。拜登在6月底辯論表現不佳，加上川普上周末遇刺事件，都讓川普在四個州的民調領先局勢更加確定。
雖然在選舉日前，預測可能會有變化，但根據競選人員最新的評估，拜登幾乎沒有失誤的餘地。拜登只有在贏得賓州、威斯康辛州和密西根州等「鐵鏽帶」(Rust Belt)製造業州，以及可能很快也會面臨風險的內布拉斯加州的一個國會選區，才能湊齊贏得總統所需的270張選舉人團(Electoral College)票。
一位資深選務人士就指出，亞利桑納州、喬治亞州與內華達州目前選情「非常緊張」。另外，負責戰鬥州的主管坎寧恩(Dan Kanninen)也表示，競選團隊正在亞利桑納州與內華達州增加人手，而且在所有搖擺州維持「高度競爭力」仍是首要任務。
民主黨議員曾擔憂，拜登不只會丟掉白宮，連參眾院選舉也會敗給共和黨，競選團隊原以為發生槍擊後，上述聲音就會消失，但眾議員謝安達(Adam Schiff)本周二表示，如果拜登持續參選，民主黨可能會慘敗。資深選務人員也指出，雖然多數民調顯示拜登在「鐵鏽帶」選區仍落後川普，但拜登依舊維持在「誤差範圍內。」
在遇刺事件發生之前，部分民調曾顯示，在偏好民主黨的維吉尼亞州、新罕布夏州以及自1972年以來從未支持過共和黨總統候選人的明尼蘇達州，川普在當地的支持率都相當高，「事情一旦走下坡路，便一發不可收拾，」資深民主黨策士卡維爾(James Carville)說。
共和黨民調專家艾爾斯(Whit Ayres)也以撲克牌難拿的手牌比喻說，拜登「要在沒有錯失任何一張可能的選舉人票之下拿到卡順(inside straight)，才剛好拿到270票。」
近年來，總統大選的勝負常常由少數幾個州的一小部分選民決定，如果拜登以目前評估局勢最後獲勝，等於以270張選舉人票對上川普的268張票，將是自1876年共和黨的海斯(Rutherford B. Hayes)以一票之差勝選後，差距最小的勝利。
上一則
川普接受共和黨提名 演說號召「團結國家」 梅蘭妮亞現身
下一則
FB留言